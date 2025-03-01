6 طرق للمشاركة في الاكتتابات العامة.. و3 أخطاء شائعة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تتيح إدارات الأسواق المالية في «أبوظبي» و«دبي» والبنوك العاملة في الدولة، 6 طرق للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية، مع ميزة مضاعفة مبلغ الاكتتاب من 1 إلى 5 مرات، بحسب الاكتتاب العام الأولي، مما قد يؤدي إلى تخصيص أعلى، محددة 3 أخطاء شائعة قد يرتكبها المستثمر عند تعبئة طلب الاكتتاب إلكترونياً.

وأفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن بوابة المستثمرين الإلكترونية بسوق أبوظبي للأوراق المالية تسمح للمستثمرين بالاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية، حيث تقدم تجربة عملية سهلة وسريعة وملائمة لإكمال عملية الاشتراك في الاكتتابات.

وأوضح السوق، أنه يمكن للمستثمر الذي لديه رقم مستثمر وطني ورقم حساب مصرفي نشط في أي من البنوك بالدولة، التقديم للاكتتاب العام الأولي باستخدام بوابة المستثمرين الإلكترونية، كما يمكنه كذلك الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي من خلال بوابة المستثمرين الإلكترونية، أو من خلال أي من البنوك المستلمة المشاركة في الاكتتاب العام الأولي.

وأشار إلى أهمية انتباه المستثمرين الذين يختارون الاشتراك باستخدام هذه البوابة إلى النقاط التالية، وهي قراءة وقبول الشروط والأحكام قبل القيام بأي استثمار في الاكتتاب العام الأولي، إدراك أن الاستثمار في الاكتتاب العام الأولي ينطوي على بعض المخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين، لافتاً إلى ضرورة أن تكون لدى المستثمرين القابلية لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في الاكتتاب العام الأولي، مع إمكانية حصول المستثمر على استشارة مالية من مستشار مالي معتمد فيما يتعلق بوضعه المالي وأهدافه من الاستثمار في هذا الاكتتاب العام الأولي.

وحدد سوق أبوظبي للأوراق المالية، عدداً من الملاحظات عند تعبئة طلب الاكتتاب إلكترونياً، وهي التأكد من تعبئة جميع حقول المعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق وكامل، وتحويل إجمالي مبلغ الاشتراك في الاكتتاب إلى حساب الاشتراك المعروض في وقت تقديم الاشتراك، فضلاً عن أهمية تحويل المبلغ إلى هذا الحساب قبل انتهاء فترة إغلاق الاشتراك أو حسب التاريخ المعروض الوارد في نشرة الاكتتاب، منوهاً بأنه سيتم إرسال رقم الحساب هذا من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر البريد الإلكتروني و/أو الرسائل القصيرة المسجلة أثناء عملية الاشتراك، وأنه لن تتم معالجة طلب الاكتتاب إذا لم يتم استلام مدفوعات الاشتراك بالكامل قبل نهاية فترة الاشتراك.

فرصة مبكرة

وأكد سوق دبي المالي، أن الاشتراك في الاكتتابات العامة يتيح للمستثمر فرصة شراء أسهم شركة على وشك إصدار اكتتابها قبل تاريخ الإصدار وبسعر مغرٍ، لذا تمثل الاكتتابات فرصة مبكرة للمستثمرين من عموم الجمهور لشراء أسهم الشركة في السوق الرئيسي، محدداً أكثر من قناة للاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية، وهي تطبيق سوق دبي المالي، منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، البنوك المشاركة.

وأوضح «دبي المالي»، أن جميع قنوات الاشتراك في الاكتتاب تتطلب (رقم مستثمر مفعّل) في سوق دبي المالي (NIN) ويمكن الحصول على رقم المستثمر الخاص في دقائق معدودة عبر تطبيق سوق دبي المالي. وكشف أن السوق يقدم خيارات لمضاعفة مبلغ الاكتتاب (الرافعة المالية) للاكتتابات العامة الأولية، بالتعاون مع الشريك المصرفي «بنك المارية المحلي»، وذلك لزيادة المبالغ الاستثمارية، ما يزيد من فرص تخصيص أعلى للاكتتابات، ولكن يعتمد المبلغ المضاعف أو مبلغ الاشتراك الإضافي على مساهمة المستثمر الأولية والمضاعفات المتاحة.

وبين السوق أنه يمكن للمستثمر استثمار مبلغ أعلى في الاكتتاب العام الأولي للشركة، مما قد يؤدي إلى تخصيص أعلى، حيث تتراوح خيارات المضاعفة من 1 إلى 5 مرات حسب الاكتتاب العام الأولي، فيما يمكن الحصول على هذه الميزة من خلال تطبيق سوق دبي المالي، حيث تنطبق هذه الميزة على الاكتتابات العامة الأولية المحددة، وقد لا تكون متاحة للاكتتابات العامة الأولية جميعها، مؤكداً أنه لا توجد رسوم فوائد إضافية على مبلغ المضاعفة المالية، وستكون الرسوم والنفقات المفروضة هي 150 درهماً كحد أدنى، بالإضافة إلى 15 فلساً، مضافاً إليها 5% ضريبة القيمة المضافة لكل سهم إضافي مخصص بسبب المضاعفة.

مبلغ الاكتتاب

فيما يخص دفع مبلغ الاكتتاب، ذكر سوق دبي المالي، أنه يمكن من خلال (بطاقة آيفستر) مُفعّلة وتحتوي على رصيد كافٍ للمشاركة في الاكتتاب، أو من خلال اشترك عبر بوابة الدفع الإلكتروني لدولة الإمارات، وأيضاً يمكن للمستثمر تحويل مبلغ الاكتتاب مباشرة للحساب المصرفي الذي حددته الشركة لتلقي الاكتتابات. وقال إن المستثمر إذا اشترك في الاكتتاب بالحضور شخصياً إلى فرع أحد البنوك المشاركة، فسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة ورسالة تأكيد إلى بريده الإلكتروني عن إعلان التخصيص، وإذا قام بالاشتراك إلكترونياً عبر منصة الاكتتاب في سوق دبي المالي، فسيتم إرسال رسالة تأكيد إلى بريده الإلكتروني، منوهاً أنه في حالة السداد عبر (بطاقة آيفستر) فسيتم رد القيمة الفائضة عن الاكتتاب إلى رصيد بطاقة آيفستر الخاصة بالمستثمر المشارك في الاكتتاب.

5 طرق مصرفية

أعلنت بنوك محلية، إتاحة 5 طرق سهلة وسريعة للتسجيل في الاكتتابات العامة للشركات وهي منصة الاكتتاب، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، أجهزة الصراف الآلي، وفروع البنوك، معلنة أنه يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في تلك الطروحات العامة التسجيل في الاكتتاب العام عن طريق منصة الاكتتاب الخاصة بالبنك، حتى لو لم يكونوا من عملاء البنك، حيث يمكن استكمال الطلب ثم تحويل الأموال على الفور من خلال بوابة الدفع أو عن طريق التحويل للبنك.

طرق المشاركة في الاكتتابات:

1- منصات الاكتتاب الإلكتروني للأسواق المالية والبنوك.

2- التطبيقات الإلكترونية للأسواق والبنوك.

3- فروع البنوك المشاركة.

4- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

5- أجهزة الصراف الآلي.

6- الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.