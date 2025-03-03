«دو» تطلق الشريحة العالمية للمسافرين الدوليين



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو»، اليوم، عن إطلاق خدمة الشريحة الإلكترونية العالمية المُبتكرة (Travel eSIM)، والمصممة خصيصاً للمسافرين الدوليين عبر مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر هذه الخدمة للمسافرين في رحلات الطيران المتواصلة «الترانزيت» اتصالاً سهلاً بشبكة الإنترنت، لدى أكثر من 190 دولة حول العالم وبأسعار تنافسية، وتشمل عرضاً للحصول على الشريحة الإلكترونية (eSIM)، مجاناً، لتعد بذلك الطريقة الذكية الجديدة للبقاء على اتصال من خلال تمكين العملاء من شراء باقات بيانات متعددة مُخصصة لتناسب الاحتياجات المتنوعة للسفر حول العالم، مما يوفر القيمة والراحة للمسافرين الدوليين.

وتعمل «دو» من خلال حلولها المتكاملة على توفير خدمات اتصالات متميزة على أعلى مستوى وتوسيع قاعدة عملائها، مستفيدة من نمو الطلب على تقنية الشريحة الإلكترونية العالمية eSIM، وهو ما يتناغم مع رؤية «دو» لترسيخ نمو أعمالها كشريك الاتصالات المُفضل لجميع فئات المجتمع، خصوصاً مع الملايين من المسافرين الدوليين العابرين لمطارات دولة الإمارات، والذين يتطلعون إلى تحسين تجارب سفرهم خلال توقفهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع تركيزها على الاحتياجات الفريدة لخدمات الاتصالات للمسافرين العابرين خلال توقفهم بالمطارات، تقدم «دو» من خلال الشريحة الإلكترونية العالمية أعلى مستويات الراحة والكفاءة والتنافسية السعرية، ما يجعلها الخيار المثالي لخدمات التجوال والبيانات.

وصرح كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، بأن «الشريحة الجديدة (Travel eSIM) تضمن للمسافرين الدوليين تجربة اتصالات سلسة أثناء تواجدهم في مطارات دولة الإمارات الدولية. وهي الخدمة التي يعتمد عليها الملايين من المسافرين عبر دول العالم، إذ تعد «دو» بتحويل تجربة السفر لتكون مريحة وسعيدة وسهلة، خصوصاً أن خدمة الشريحة الإلكترونية توفر اتصالاً تلقائياً فورياً من لحظة وصول المسافرين الدوليين إلى المطار».