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اقتصاد

مطار الشارقة يعزز حضوره العالمي في معرض بورصة برلين

مطار الشارقة يعزز حضوره العالمي في معرض بورصة برلين
5 مارس 2025 16:06

تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين 2025، الذي يجمع آلاف العارضين وقادة الأعمال وخبراء قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم. ويمثل المعرض الذي يستمر حتى 6 مارس الحالي فرصة عالمية لتسليط الضوء على بنية المطار التحتية الحديثة التي تعزز تجربة المسافرين وتدعم نمو قطاع الطيران في الشارقة كما تسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى توسيع شبكة شراكاتها مع أبرز شركات الطيران ووكلاء السفر والمؤسسات السياحية بهدف تطوير المزيد من الوجهات الجوية وتعزيز حركة السفر من وإلى الشارقة. وتمثل مشاركة هيئة مطار الشارقة الدولي في المعرض منصة استراتيجية لاستعراض الخطط التوسعية والتطورات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمطار بما يتماشى مع النمو المستمر في عدد الزوار والسياح القادمين إلى الشارقة إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار للارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم تجربة سفر متكاملة تلبي تطلعات المسافرين وتواكب متطلبات السوق العالمي.

المصدر: وام
مطار الشارقة
بورصة برلين
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