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اقتصاد

«الدار» تبيع وحدات المرحلة الأولى من «ذا وايلدز» بقيمة 5 مليارات درهم

«الدار» تبيع وحدات المرحلة الأولى من «ذا وايلدز» بقيمة 5 مليارات درهم
5 مارس 2025 16:56


دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن نجاحها في بيع كافة وحدات المرحلة الأولى من مشروع «ذا وايلدز»، محققةً مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم، خلال سلسلة من فعاليات المبيعات المحلية والدولية.
وكانت الدار قد أطلقت في هذه المرحلة فللاً مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، حيث تم بيع 734 منزلاً. ويُعد هذا المشروع ثالث المجمعّات السكنية للدار في دبي ضمن إطار شراكتها مع «دبي القابضة».
ونجح المشروع في اجتذاب مجموعة واسعة من المشترين، إذ شكل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 92% من المبيعات، مما يؤكد مكانة دبي وجهةً عالميةً للإقامة الطويلة والاستثمار، وتصدّر المشترون من جنسيات الهند والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.
وشكل المشترون تحت عمر 45 عاماً نسبة 52% من المشترين، مما يعكس الإقبال الواسع على المجمّعات التي تعزز رفاه العائلات وتشجّع أسلوب الحياة النشط وتوفر بيئة داعمة للمستكشفين الصغار، والذي يوفره «ذا وايلدز» ضمن المساحات الخضراء والحياة البرية.
ومثل المشترون الذين يتملكون عقاراً للمرة الأولى في أحد مشاريع الدار نسبة 85% من المبيعات، ما يعكس تنامي قاعدة عملاء المجموعة وسمعتها في دبي.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: يُعد نجاح مشروع ذا وايلدز إنجازاً مهماً في مسيرة توسع الدار في دبي، ويمثل هذا المشروع، والذي بلغ إجمالي مبيعاته خمسة مليارات درهم، أنجح إطلاق لنا حتى الآن من حيث القيمة، كما يُبرِز جاذبية دبي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار والعيش، وفي ظل نهجنا الاستثماري طويل الأجل في دبي، نتطلع إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الإمارة، وتعزيز فهمنا الشامل لاحتياجات عملائنا وتطلعاتهم، مما يضمن ريادة الدار».
ويضم مجمع «ذا وايلدز» قرابة 1700 وحدة سكنية محاطة بممرات صديقة للبيئة ومساحات خضراء مبتكرة تُضفي عليه لمسةً من الخصوصية وسط أجواء الطبيعة. وتعمل الدار، في المرحلة القادمة من المشروع، على إطلاق قصور فاخرة مكونة من خمس وست غرف نوم، بالإضافة إلى شققٍ سكنية تتراوح بين غرفة وثلاث غرف نوم.

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