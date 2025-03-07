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اقتصاد

النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر

النفط
7 مارس 2025 10:30

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر  بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب في وقت يستعد فيه منتجون كبار لزيادة الإنتاج.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 69.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 66.44 دولار للبرميل.

ومع ذلك، انخفض خام برنت 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 14 أكتوبر. كما يتجه خام غرب تكساس للانخفاض 4.8 بالمئة وهو أيضا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ تلك الفترة.


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المصدر: وكالات
الرسوم الجمركية
النفط
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