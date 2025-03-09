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اقتصاد

«برتڤيل» للتطوير العقاري تستقبل وفداً من مدينة مصدر

«برتڤيل» للتطوير العقاري تستقبل وفداً من مدينة مصدر
10 مارس 2025 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت شركة «برتڤيل للتطوير العقاري» وفداً رفيع المستوى من الإدارة العليا لمدينة مصدر، برئاسة أحمد باقحوم الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، وذلك في زيارة رسمية لموقع مشروع «ڤيل 11» في مدينة مصدر.
وشملت الزيارة جولة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات المشروع ومعاينة التفاصيل النهائية للوحدات السكنية.
وشهدت الزيارة تفقد الشقة النموذجية الجديدة الخاصة بشقق الدوبلكس المكونة من ثلاث غرف نوم والمفروشة بالكامل، والتي تعكس أعلى معايير الجودة والتصميم الكلاسيكي. 
وأشاد الوفد بالمستوى المتميز لإنجازات المشروع والسرعة الفائقة في تنفيذه.
وتمكنت «برتڤيل» من تحقيق تقدم استثنائي في أعمال البناء، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 50% خلال 13 شهراً فقط منذ بدء التنفيذ، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً يؤكد كفاءة الشركة في الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، ويعزز ثقة المستثمرين في قدراتها العالية على تنفيذ المشاريع بجودة فائقة ووفق أعلى المعايير العالمية.
وتؤكد «برتڤيل للتطوير العقاري» التزامها بمواصلة العمل على تحقيق المزيد من النجاحات في مشاريعها المستقبلية، وتوفير تجربة سكنية متميزة تعكس رؤية الشركة في تقديم مشاريع عقارية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين بأبوظبي.

مدينة مصدر
مصدر
أبوظبي
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