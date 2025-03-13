«أبوظبي للتنمية» يطلق مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق أبوظبي للتنمية أعمال مشروع فندق «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة»، في جمهورية مصر العربية وذلك في إطار جهوده لدعم وتنشيط القطاع السياحي في مصر وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.

وتبلغ تكلفة المشروع 440 مليون درهم ما يعادل «120 مليون دولار»، ويضم الفندق فئة الخمس نجوم 302 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث الخدمات، إلى جانب مجموعة من المطاعم العالمية والمرافق الترفيهية، مما يجعله وجهة متميزة للإقامة الفاخرة.

ويأتي تمويل المشروع بشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص الوطني الإماراتي والقطاع الخاص المصري، حيث يسهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 84.28% من رأسمال المشروع من خلال شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، فيما تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 10.22% وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار 0.4%، وشركة مصر للفنادق 2.73% والشركة المصرية للسياحة والفنادق 2.37%.

ووضع حجر الأساس للمشروع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة في الحكومة المصرية، بحضور عدد من المسؤولين في كلا البلدين.

وفي هذا الإطار تتعاون شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية مع مجموعة أكور العالمية التي ستتولى إدارة الفندق لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والتميز في قطاع الضيافة.

وقال محمد سيف السويدي: يمثل مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» خطوة مهمة في دعم قطاع السياحة المصري، حيث يوفر تجربة فندقية راقية تعكس التزامنا بتعزيز الاستثمارات المستدامة في الأسواق الواعدة ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أكور العالمية، نحرص على الارتقاء بالقطاع السياحي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف أن هذا الاستثمار يؤكد دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول الشقيقة.

من جانبه، قال المهندس عادل النجار: نشكر صندوق أبوظبي للتنمية على دعمه المستمر لمشاريع التنمية في مصر، والتي تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، مشيراً إلى أن مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» يعد نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية السياحية في مصر، حيث يعزز قدرتنا على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي القريب من أهم المعالم الأثرية.

وأضاف أن هذا المشروع يعد نموذجاً رائداً للتعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا.

ويسهم مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، حيث يجمع بين الضيافة الفاخرة والتراث العريق، ويدعم استقطاب المزيد من السياح والمستثمرين، مستفيداً من موقعه المميز بجوار أبرز المعالم الأثرية.