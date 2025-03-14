8% زيادة في أرباح «ريسبونس بلس القابضة» خلال 2024



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة ريسبونس بلس القابضة عن نتائجها الماليّة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهدت إيرادات المجموعة زيادة بنسبة 32% من 346.1 مليون درهم في 2023 إلى 456.5 مليون درهم العام الماضي، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليصل إلى 53.5 مليون درهم، مقارنة بـ 49.4 مليون درهم في العام السابق.

و زادت حقوق الملكية إلى 246.5 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 230 مليون درهم في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأصول 388.7 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 298.2 مليون درهم في نهاية 2023. كما ارتفع ربح السهم (EPS) إلى 0.27 درهم في 2024 مقارنة بـ 0.25 درهم في العام السابق، ما يعكس التزام شركة ريسبونس بلس بالربحية، وخلق القيمة للمساهمين.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية هذا النمو في 2024 من خلال مواصلة المشاريع القوية في الطاقة والبنية التحتية في الإمارات واالسعودية والأردن والمملكة المتحدة والنرويج وأسواق عالمية أخرى.

ومع اعتماد استراتيجية واضحة للنمو عبر الأسواق الرئيسة، قامت ريسبونس بلس بتحديد مصادر إيراداتها، بما في ذلك خطوط أعمال جديدة مثل طاقة الرياح، لا سيما في النرويج.

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة: الأداء القوي لشركة ريسبونس بلس القابضة خلال 2024 يعكس فعالية استراتيجية المجموعة في التنوع على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، لقد وضعنا أسسًا قوية لخطط التوسع والنمو لدينا، ونتائجنا الإيجابية في كل عام تؤكد مكانتنا الرائدة كخبراء في مجال الرعاية ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية، ودفعنا لمسار النمو على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لشركة ريسبونس بلس في 2025.

ومن أبرز إنجازات الشركة في العام الماضي كان الاستحواذ الاستراتيجي على شركة بروميثيوس ميديكال الدولية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، ما عزز قدراتها في الاستشارات بشأن التخفيف من المخاطر الطبية والتدريب الطبي المتخصص لقطاعات الدفاع والطاقة. كما عزز هذا النمو العقود المبرمة في الإمارات العربية المتحدة والأداء القوي لعملياتها في المملكة العربية السعودية، والتي سجلت نمواً يزيد على 115% في الإيرادات على أساس سنوي.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «اعتمدت ريسبونس بلس ميديكال على استراتيجية قوية في التوسع والتنوع تهدف إلى تقديم رعاية استثنائية ما قبل المستشفى في الأسواق التي نعمل فيها، وكجزء من هذه الاستراتيجية، نستهدف حالياً مجموعة واسعة من الفرص».