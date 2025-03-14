عمومية «دبي الإسلامي» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% عن 2024



دبي (الاتحاد)

اختتم بنك دبي الإسلامي، الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية، مع إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2024 إلى جانب بنود القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع، والتي تضمنت الأجندة الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك وفريقه الإداري للسنوات المُقبلة.

وحقق إجمالي الدخل خلال 2024 نمواً سنوياً بنسبة 16% ليصل إلى 23.3 مليار درهم. وتجاوزت أرباح المجموعة (ما قبل الضريبة) أكثر من 9 مليارات درهم، بزيادة تقارب 27% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 295 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 10.1%، وعزز ذلك من توسع الميزانية العمومية، حيث ارتفع إجمالي موجودات بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 345 مليار درهم.

وأتاح الأداء القوي للبنك في عام 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم، مع إمكانية توزيع ما يقارب 50% من صافي الأرباح.

وبالإضافة إلى الموافقة على النتائج المالية للبنك وإقرار توزيع الأرباح، صادق المساهمون على مسائل إدارية رئيسية أخرى، بما في ذلك التأكيد على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025، إلى جانب قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز الإطار التشغيلي للبنك.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: لا تزال المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات والمستندة إلى قيادة حكيمة ذات رؤية ثاقبة، ومبادرات استراتيجية قوية، تشكل حافزاً للنمو المستدام، حيث تواصل دبي مسيرتها التنموية بسرعة هائلة لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار المالي، وأثبت بنك دبي الإسلامي مرة أخرى قدرته على التعامل مع تحولات السوق في ظل هذا المشهد الحيوي الراهن، وتحقيق أداء قياسي وخلق قيمة طويلة الأمد.

وأضاف: «تعكس النتائج القوية التي حققناها في عام 2024 توافقنا الاستراتيجي مع الأولويات الاقتصادية للدولة، ما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كشريك رئيسي في تحقيق رؤية الإمارات للازدهار والتنمية المستدامة».

من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يُجسّد الأداء الاستثنائي لبنك دبي الإسلامي خلال عام 2024 قدرتنا على تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.