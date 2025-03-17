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اقتصاد

عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 25% أرباحا نقدية

عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 25% أرباحا نقدية
17 مارس 2025 19:20

وافق مساهمو شركة «العربية للطيران»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد مساء أمس، على توزيع أرباح بنسبة 25% من رأس المال للسنة المالية المنتهية في 2024، بما يعادل 25 فلساً لكل سهم، وهو ما يعكس الأداء المالي القوي للناقلة الجوية الاقتصادية الحائزة على عدة جوائز.
وتأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها «العربية للطيران»، خلال السنة المالية المنتهية 2024، إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية قبل الضريبة قدرها 1.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4%، مقارنة بالعام 2023.
وخلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2024، وكذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للفترة ذاتها، وعيّنت مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة، وحددت أتعابهم.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»، إن مجموعة العربية للطيران واصلت، رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها قطاع الطيران، تحقيق نمو استثنائي في 2024، مدعومة بزيادة القدرة التشغيلية وإطلاق وجهات جديدة والتوسع المستمر في شبكة وجهاتها، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعكس التزام المجموعة الراسخ بتقديم تجربة سفر متميزة وتعزيز حضورها العالمي وترسيخ معايير التميز التشغيلي، كما يؤكد الأداء المالي والتشغيلي القوي للمجموعة على مدى فعالية نموذج أعمالها ورؤيتها الاستراتيجية وكفاءة فريق الإدارة.
وأضافت «العربية للطيران» خلال العام الماضي 31 وجهة جديدة، انطلاقاً من مراكز عملياتها الستة في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان، وتسلمت الناقلة 10 طائرات جديدة، لتنهي العام بأسطول مكوّن من 81 طائرة إيرباص A320 وA321 تعمل عبر 220 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

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المصدر: وام
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