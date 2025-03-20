الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يحلق لمستوى قياسي جديد

الذهب
20 مارس 2025 10:25

قفز الذهب لمستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما عزز من جاذبية الذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3052.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش. وكان سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3061.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 996.80 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 959.65 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط آمال بخفض الفائدة
الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
الرياضة
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
اليوم 14:11
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
الرياضة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
اليوم 14:00
ماكرون
الأخبار العالمية
ماكرون يعلن عن قمة جديدة بشأن أوكرانيا
اليوم 13:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©