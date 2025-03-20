الذهب يحلق لمستوى قياسي جديد

قفز الذهب لمستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما عزز من جاذبية الذهب.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3052.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش. وكان سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3061.00 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 996.80 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 959.65 دولار.