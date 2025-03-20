«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع شركة «جش كلاود إنترناشيونال» لتأسيس مقرِّها الإقليمي في الإمارة

وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع «جش كلاود إنترناشيونال»، الشركة المتخصِّصة في إدارة وترخيص المحتوى الإبداعي وحقوق الملكية الفكرية، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتأسيس مقرٍّ إقليميٍّ لها في إمارة أبوظبي لإدارة أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند. وتعزِّز الاتفاقية نمو المحتوى الإبداعي الرقمي في الإمارة، وترسِّخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لتطوير المحتوى وإدارة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي.

ويُتوقَّع أن يُسهم توسُّع «جش كلاود» في أبوظبي في استحداث أكثر من 100 وظيفة بدوام كامل في قطاع التكنولوجيا والتمويل والمبيعات وحقوق الملكية الفكرية. ومن المقرَّر أن تُطلق الشركة برنامجاً بعنوان «المشاريع الإبداعية» لتوفير التمويل والدعم التجاري لصنّاع المحتوى الرقمي المحليين والدوليين، ما يعزِّز جاذبية أبوظبي كوجهة حيوية للمواهب الإبداعية.

أُسِّسَت شركة «جش كلاود»، في سنغافورة، ولديها نشاطات في 13 سوقاً، وتدير شبكة عالمية تضمُّ أكثر من 100,000 صانع محتوى ومؤثِّر. وفي إطار توسُّعها في أبوظبي، تخطِّط الشركة لنقل إدارتها العليا إلى الإمارة، ما يُسهم في تأسيس أكبر مكتب دولي للشركة حتى تاريخه.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تعمل أبوظبي على بناء منظومة إعلامية رقمية عالمية المستوى، تمكِّن المبدعين والمبتكرين والمستثمرين من تحقيق النمو على مستوى عالمي. وستدعم شراكتنا الاستراتيجية مع (جش كلاود) هذه الرؤية، وتعكس المزايا التنافسية التي تتمتَّع بها الإمارة، وتشمل توافر المواهب والكفاءات، والبنية التحتية المتقدِّمة، والاستثمار، وستسهم في دعم الجهود الهادفة إلى دفع النمو القائم على الابتكار».

وإضافةً إلى دور هذا التعاون في توفير فرص عمل، فإنه سيسهم في تعزيز جهود تطوير الملكية الفكرية في مجال المحتوى الإعلامي. وستتعاون شركة «جش كلاود» مع الجهات المعنية المحلية لتطوير برامج ودورات تدريبية لطلبة الجامعات في أبوظبي لإثراء خبرات الأجيال الصاعدة في مجال الإعلام الرقمي.

وقالت ألثيا ليم، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسِّس المشارك في شركة «جش كلاود إنترناشيونال»: «توفِّر أبوظبي منظومة قوية لصنّاع المحتوى الرقمي. وشراكتنا هذه مع مكتب أبوظبي للاستثمار ستُمكِّننا من التوسُّع والإسهام في نمو القطاع من خلال الاستفادة من الكفاءات والمواهب التي تضمُّها الإمارة. ويُسهم الموقع الاستراتيجي للإمارة وبيئتها الملائمة للأعمال في جعلها مركزاً مثالياً لعملياتنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند. ونتطلَّع إلى تعميق علاقتنا بالمجتمع المحلي، والمساهمة في منظومته الشاملة والنشطة في مجال الإعلام الرقمي».

وقال جاي كار، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة جش كلاود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لشؤون الموظفين في المجموعة: «يُعَدُّ بناء قاعدة قوية من المواهب والكفاءات المحلية أحد العوامل الأساسية الداعمة لنمو شركة (جش كلاود). ونلتزم بدعم هذا التوسُّع بالتوازي مع توفير فرص عمل نوعية للمواهب الإماراتية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والجامعات».

وتُقدَّر قيمة اقتصاد صنّاع المحتوى عالمياً بنحو 250 مليار دولار، ويُتوقَّع أن تصل إلى 440 مليار دولار في السنوات المقبلة. وتؤكِّد هذه الاتفاقية التزام أبوظبي بتطوير قطاع الإعلام الرقمي، وتعزيز الفرص المتاحة لصنّاع المحتوى، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي رائد للإعلام والمحتوى الرقمي والترفيهي. ويدعم وجود شركة «جش كلاود» في أبوظبي السمعة المتنامية للإمارة، باعتبارها وجهة للابتكار وممارسة الأعمال المستدامة والاقتصاد الرقمي.