7 مشاريع جديدة تضيف 1800 وحدة سكنية بجزيرة «ياس»

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت شركات التطوير العقاري في أبوظبي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة في ياس، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء الوحدات السكنية بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل 7 مشاريع توفر نحو 1800 شقة وفيلا سكنية، وذلك منذ بداية العام الماضي حتى شهر مارس الحالي.

وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» أن جزيرة ياس تواصل تصدر اهتمامات المستثمرين في أبوظبي في ظل ما تتميز به الجزيرة من توفر الخدمات والمرافق الترفيهية المتنوعة، ما يجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق والفلل الفاخرة في أبوظبي، كما تصدرت قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل الفاخرة في أبوظبي العام الماضي، بينما حلت في المرتبة الثالثة فيما يتعلق باستئجار الشقق الفاخرة.



مشاريع جديدة

تضم قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» في جزيرة ياس منذ بداية العام الماضي حتى اليوم، مشروعي «ياس ريفا» ويوفر 294 فيلا سكنية، و«سما بارك» ويضم 235 وحدة سكنية، لشركة الدار العقارية، ومشروع «ذا باي ريزيدنس 2» لشركة بركة للتطوير العقاري، ويضم 139 شقة، و«فيستا ديل مار» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، ويوفر 90 وحدة سكنية، و«أيكون» لشركة لادفانسد بروبرتيز ليمتد، ويوفر 300 وحدة سكنية.

كما شهدت الجزيرة إطلاق مشروع «باب القصر ريزيدنس 25» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري ويوفر 216 وحدة سكنية، ومشروع «سلينا بي» لشركة سنشري 7 للعقارات ويضم 507 وحدات سكنية.



إقبال ملحوظ

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، إن مشاريع الشركة بجزيرة ياس تشهد إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين، ما يعزز خطط الشركة لطرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، موضحاً أن الشركة تعتزم خلال العام الحالي أيضاً إطلاق مشاريع جديدة في جزيرتي السعديات وياس، حيث تمتلك الشركة عدة قطع أراض بالجزيرتين والتي سيتم تطويرها بناء على دراسة حجم الطلب بالسوق.

وباشرت «الدار» خلال عام 2024 تسليم 1180 وحدة سكنية إلى العملاء في أبوظبي، حيث تم تسليم المنازل في نويا، ونويا ڤيڤا، ونويا لوما، في جزيرة ياس، وسعديات رزيرف ذا ديونز في جزيرة السعديات.



خدمات ومرافق

بدوره، أوضح الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، أن توالي طرح المزيد من المشاريع بجزيرة ياس، يعزز من جاذبة سوق أبوظبي للعقاري للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأضاف، أن جزيرة ياس توفر خيارات جاذبة للمستثمرين في ظل توفر العديد من الخدمات والمرافق الترفيهية المتميزة.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 13.7% مقارنة بعام 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1588 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.41%.

وبلغ متوسط سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة نحو 1.25 مليون درهم، والغرفتين 2.06 مليون درهم، والثلاث غرف 2.68 مليون درهم.

كما حلت جزيرة ياس في المرتبة الأولى أيضاً ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال عام 2024، حيث شهدت أسعار الفلل بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1363 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.3%.

وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الأربع غرف نحو 4.3 مليون درهم، والخمس غرف 5.95 مليون درهم، والست غرف 13.37 مليون درهم.



الطلب على الإيجار

تصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط إيجار الفيلا ذات الأربع غرف 284 ألف درهم سنوياً، بتراجع 14.7% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع متوسط إيجار الفيلا ذات الخمس غرف بنسبة 8% إلى 349 ألف درهم.

وجاءت «ياس» في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، حيث ارتفعت إيجارات الشقة ذات الغرفة الواحدة بنسبة 16.9% لمتوسط 76 ألف درهم سنوياً، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023، والشقق ذات الغرفتين بنسبة 18% إلى 123 ألف درهم، والثلاث غرف بنسبة 14% إلى 144 ألف درهم سنوياً، بحسب التقرير.