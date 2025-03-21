الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط آمال بخفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط قوة الدولار إلا أنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3029.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش. ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد بنحو 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3037.50 دولار.

وأبقى المركزي الأميركي يوم الأربعاء معدل الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ثابتا عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة. ويتوقع صناع السياسات أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرتين وبمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بنهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 33.13 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 980.75 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 946.01 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية.