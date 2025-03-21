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اقتصاد

«مصرف الإمارات الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

«مصرف الإمارات الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار
21 مارس 2025 22:27

 

دبي (الاتحاد)
أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» عن نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار.
وأوضح المصرف في بيان له أن حجم سجل الطلبات على الإصدار فاق 1.6 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، مما أتاح للمصرف تخفيض الفارق عن التسعير الأولي بمقدار 30 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، أي ما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 5.059% سنوياً.
وحظي الإصدار الذي أنجز في 18 مارس الجاري بإقبال واسع من المستثمرين العالميين حيث تم تخصيص 80% من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و20% المتبقية للمستثمرين الدوليين.
وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 100 مستثمر من بينهم عدد كبير من المستثمرين الجدد الذين يكتتبون لأول مرة على صكوك المصرف، وهو ما يعكس تنامي مكانة وسمعة الإمارات الإسلامي بين المستثمرين الدوليين. 

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يؤكد هذا الإنجاز تنامي اهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالإمارات الإسلامي، ومن المتوقع أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً قوياً ويشهد تطوراً كبيراً على صعيد المنتجات والهياكل. ويلتزم الإمارات الإسلامي باستثمار عائدات الطرح لدعم نمو الاقتصاد الإماراتي.
من جانبه، قال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: فخورون بإتمام عملية إصدار صكوك جديدة في إطار مسيرتنا لتحقيق المزيد من النمو، وبما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً بين نظرائنا ولدى عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا، وباعتباره أحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، سيظل الإمارات الإسلامي ملتزماً بتطوير منتجات وخدمات رائدة تلبي الطلب المتزايد على حلول التمويل الإسلامي المبتكرة التي تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية في الخدمات المصرفية.
بدوره قال إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: حظي إصدارنا الجديد من الصكوك بإقبال استثنائي من السوق، ويُبرز هذا الإقبال الكبير على إصدارين كبيرين لنا خلال عامين متتالين بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما، ثقة السوق العالمية في الإمارات الإسلامي وإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية التي يقدمها المصرف.
ويضطلع كل من «الإمارات دبي الوطني كابيتال» وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي، بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار. 

 

مصرف الإمارات الإسلامي
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