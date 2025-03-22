رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو لـ «الاتحاد»: 15% نمو متوقع لقطاع التجزئة في الإمارات في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، نمو قطاع التجزئة في الإمارات العام الحالي بنسبة %15 مقارنة بالعام الحالي، تماشياً مع النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الإمارات، ما يسهم في زيادة فرص العمل.

وقال موسليام لـ«الاتحاد»، إن النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات والمتوقع أن يتجاوز %5 العام الجاري، والشراكات الاقتصادية الشاملة والعلاقات الاقتصادية المتينة مع مختلف دول العالم، تسهم في تعزيز قطاع التجزئة، من خلال تسهيل دخول البضائع من غير قيود، وتعزيز المنافسة.

وأكد أن رؤية القيادة الرشيدة طويلة المدى السبب الرئيسي لتحقيق هذا النمو الاقتصادي المستدام.

وحول أداء المجموعة العام الجاري، توقع أن تسجل المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 15% العام الجاري و20% في الأرباح، مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، أكد موسليام عدم وجود أي نقص في السلع والمنتجات الغذائية في رمضان بالإمارات، ولم ولن يحدث أي ارتفاع في أسعار أي سلعة، إضافة إلى وجود عروض خاصة برمضان.

وأضاف: «نمت إيراداتنا في رمضان الجاري بنسبة 9% مقارنة برمضان العام الماضي».

وأكد التعاون مع وزارة الاقتصاد في تقديم الأسعار بشكل أسبوعي للوزارة، لأنه يجب الالتزام من جميع التجار بعدم رفع الأسعار في رمضان.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، توقع موسليام أن تشهد نمواً ملحوظاً العام الجاري بنسب تصل إلى 40%، بعدما شهدت نمواً بين 22 إلى 25% العام الماضي، حيث يقبل الكثيرون على التسوق إلكترونياً، لا سيما مع وجود متاجر «اللولو» في كل مكان والتعاقد مع المنصات المتعلقة بالتوصيل.

وحول التوسع داخل وخارج الإمارات، قال: «نسعى في الاستمرار بالتوسع داخل الإمارات، فنحن نأتي للناس أينما يسكنون، لا سيما مع التوسع العمراني الذي يحصل في أبوظبي».

وقال: «نستمر في التوسع إقليمياً، لا سيما في دول الخليج، مثل الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعُمان، ونستهدف التوسع أيضاً في في مصر، ونخطط للتوسع خلال السنوات الثلاث المقبلة في أسواق جديدة، مثل المغرب والأردن والعراق».

متاجر اللولو

قال يوسف علي موسليام إن إجمالي عدد متاجر اللولو في الإمارات وصل إلى 111 متجراً اليوم، وفي دول الخليج 253 متجراً، وخلال العام المقبل سيتم افتتاح 23 متجراً جديداً في الإمارات و46 متجراً في دول الخليج.

وفيما يتعلق ببرنامج «نافس»، أشار إلى استقطاب الكوادر الوطنية، حيث تعمل في مختلف الأقسام، ونقوم بعمل برامج تدريب متنوعة لهم.