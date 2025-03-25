«ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لمليون عميل في 2400 فعالية خلال 2024

دبي (الاتحاد)

قدمت إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، خدماتها لنحو مليون ضيف ضمن 2400 فعالية في عام 2024، معزّزة مكانتها كإحدى أبرز مزودي خدمات الضيافة الفاخرة في المنطقة. وذكر بيان صحفي صدر اليوم، أن ضيافة المركز الحائزة على جوائز مرموقة، باتت الخيار المفضل لمنظمي الفعاليات الخاصة، وفعاليات الشركات، وفعاليات الحكومات.وتتمتع إدارة الضيافة بخبرة كبيرة في تقديم خدمات الضيافة عالمية المستوى على نطاق واسع، سواءً داخل المواقع التي يمتلكها ويديرها مركز دبي التجاري العالمي بما في ذلك مركز دبي للمعارض، ومركز مؤتمرات «جافزا ون»، أو في مواقع خارجية في جميع أنحاء الإمارات.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن إدارة الضيافة حقّقت نجاحاً استثنائياً في عام 2024، مّا يؤكّد دورها المحوري في قطاع الفعاليّات المزدهر في دبي. وقدمت إدارة الضيافة في عام 2024 خدمات الضيافة وإعداد وتقديم الطعام لمجموعة واسعة من أبرز المعارض والفعاليات الكبرى، منها معرض جلفود، ومعرض الصحة العالمي دبي، ومعرض سوق السفر العربي، ومعرض «جيتكس جلوبال»، مع توسيع نطاق حضورها الدولي ليشمل فعاليات عالمية مثل «جيتكس أفريقيا».

وبالإضافة إلى الفعاليات الكبرى، قدمت الضيافة خدماتها لأكثر من 400 ألف ضيف في فعاليات الشركات والمناسبات الخاصة التي أقيمت في مواقع مركز دبي التجاري العالمي، كما حققت نجاحاً في خدمات حفلات الزفاف وقدمت خدماتها لأكثر من 150 حفلاً و63 ألف ضيف.

وسجلت إدارة الضيافة زيادة في خدمات تقديم الطعام للمؤتمرات والاجتماعات وقدمت خدماتها لما يقرب من 95 ألف مشارك، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بعام 2023.وشهد مركز مؤتمرات «جافزا ون»، الذي يديره مركز دبي التجاري العالمي، نمواً استثنائياً، حيث قدمت الإدارة خدماتها لأكثر من 25 ألف مشارك، أي أكثر من ضعف الأرقام التي حققتها فيه عام 2023 بزيادة قدرها 116%، بينما أسهم مركز دبي للمعارض بدور محوري في النمو الذي حققته، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 73 ألف مشارك في عام 2024.

وقدمت الإدارة خدماتها لأكثر من 145 ألف ضيف ضمن 1105 فعاليات خارجية في عام 2024، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 37% على أساس سنوي، إذ شملت أبرز تلك الفعاليات معرض دبي العالمي للقوارب، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا 1» في أبوظبي، وكأس دبي العالمي، ومعرض اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا».