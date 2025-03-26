تعاون بين «سياحة أبوظبي» و«ويز إير»



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «ويز إير أبوظبي» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن نجاحها في نقل واستضافة مجموعة من المسافرين من مدينة ميلانو الإيطالية إلى أبوظبي، ضمن حملتها «مع ويز إير نحو المجهول»، لتوفر لهم فرصة استثنائية لاستكشاف أبرز معالم العاصمة الإماراتية.

ونجحت الحملة الترويجية في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي بوصفها وجهة مثالية للمسافرين.

وقالت تمارا فالوا، رئيس القطاع التجاري في شركة «ويز إير أبوظبي»: تلتزم شركة «ويز إير أبوظبي» بتقديم تجارب السفر الممتعة والفريدة للعملاء، وقد أسهمت حملة مع «ويز إير نحو المجهول»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في تسليط الضوء على مفهوم السفر الاستثنائي الذي تتميز به الشركة، وتعتبر أبوظبي وجهة سفر عالمية المستوى بفضل ما تقدمه من مغامرات رائعة وإطلالات طبيعية ساحر.

من جانبه، قال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تعاوننا مع ويز إير أبوظبي لإطلاق حملة «مع ويز إير نحو المجهول» يُشكل خطوة استراتيجية تؤكد التزامنا باعتماد منهجيات تسويقية مبتكرة، وقد نجحنا في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة سياحية رائدة وعالمية المستوى، من خلال توفير عنصر المفاجأة والتشويق في الحملة. وتنسجم هذه الشراكة مع استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة النمو المستدام في القطاع السياحي في أبوظبي.