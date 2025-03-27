83 مليار درهم مبيعات «الدار العقارية» خلال 4 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت شركة الدار العقارية مبيعات قياسية خلال عام 2024، وصلت قيمتها إلى 33.6 مليار درهم، وهو ما يعادل 10 أضعاف مبيعات الشركة عام 2020، البالغة 3.63 مليار درهم، فيما وصل إجمالي مبيعات الشركة 83 مليار درهم خلال الفترة منذ بداية 2021 حتى نهاية 2024 «بعد الجائحة».

وأكد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ«الاتحاد»، أن الطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي، أسهم في ارتفاع مبيعات المجموعة، والتي تضاعفت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى التوسع بأسواق جديدة مثل دبي ورأس الخيمة ومصر والمملكة المتحدة عزّز من مبيعات الشركة.

وأوضح الذيابي، أنه بعد جائحة كورونا توالى إطلاق حزمة من التعديلات القانونية المبادرات الاستراتيجية التي ساعدت إلى تعزيز جاذبية الدولة للمواهب والاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها تسهيلات الإقامة، وخفض العديد من الرسوم، وتسهيلات ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم اليوم حصد نتائج هذه التعديلات والمبادرات بكافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وبلغت مبيعات شركة الدار العقارية أكثر من 103 مليارات درهم منذ عام 2015 حتى نهاية 2024.

وكانت «الدار» سجّلت مبيعات بقيمة 3.63 مليار درهم خلال 2020، و7.2 مليار درهم خلال عام 2021، ونحو 14.4 مليار درهم في 2022، قبل أن تقفز إلى 27.9 مليار درهم في عام 2023.

وأشار الذيابي إلى ارتفاع الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير، حيث تضاعفت 15 مرة «بعد الجائحة» لتصل إلى 55 مليار درهم، من 3.5 مليار درهم عام 2020، موضحاً أنه بالتزامن مع ذلك، شهدت محفظة العقارات الاستثمارية المدرة للدخل نمواً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 42 مليار درهم.

وارتفعت قيمة مبيعات «الدار» في عام 2024 بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، منها 28.3 مليار درهم بالإمارات بنمو 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية.

وأكد الذيابي، أن توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين عزز من مبيعات الشركة العام الماضي، موضحاً أن العام الحالي سيشهد طرح المزيد من المشاريع بأبوظبي ودبي ما يعزز من فرص نمو الأعمال.

وأشار الذيابي إلى استعداد الشركة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الفاهد خلال الربع الثاني من العام الحالي، موضحاً أن المشروع سيتم إطلاقه ضمن عدة مراحل، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمشروع 34 مليار درهم.

وكانت «الدار» كشفت بداية عام 2023، عن استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربعة، بين جزيرتي ياس والسعديات.

وأضاف، أن الشركة تعتزم خلال العام الحالي أيضاً إطلاق مشاريع جديدة في جزيرتي السعديات وياس، حيث تمتلك الشركة عدة قطع أراض بالجزيرتين، والتي سيتم تطويرها بناء على دراسة حجم الطلب بالسوق.

وأطلقت الدار 12 مشروعاً جديداً خلال العام الماضي، من ضمنها أربعة مشاريع في الربع الأخير، تمركّزت في جزيرة السعديات، وتضمنت ممشى بالم، وفايا السعديات، وماندارين أورينتال ريزيدنسز، وممشى غاردنز، ومع بداية الربع الأول من العام الحالي أطلقت «الدار» مجمّع «ذا وايلدز»، ثالث مجمعاتها السكنية في دبي ضمن إطار شراكتها مع «دبي القابضة»، والذي يضم 1700 وحدة سكنية، محققة مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم خلال الإطلاق.

وأوضح الذيابي، أن كافة المشاريع التي تم بيعها مؤخراً شهدت زيادة ملحوظة فيما يتعلق بحصة المشترين الأجانب، لاسيما من الهند وروسيا والصين والمملكة المتحدة.

كما شكّل المشترون بين سنّ 31 و45 عاماً نسبة 41%، بينما بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار 77% من المبيعات، مما يعكس تنامي جاذبية علامة «الدار» بين المستثمرين وأصحاب المنازل على حدٍ سواء.

وأضاف أن نسبة المشترين الأجانب قبل 2020 لم تتجاوز 5%، ما يعكس الزيادة القوية في إقبال المشترين الأجانب بسوق العقارات المحلي.

وارتفعت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين من 16 مليار درهم في عام 2023 لتصل إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، أي ما يعادل 78% من إجمالي المبيعات (بواقع 24% نسبة الأجانب، و54% نسبة المقيمين)، في حين بلغت مبيعات المواطنين الإماراتيين 6.1 مليار درهم، أو ما يعادل 22% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات.