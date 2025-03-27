تحالف استراتيجي بين «اتصالات المغرب» و«إنوي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من اتصالات المغرب وإنوي عن توقيع اتفاقية شراكة موسّعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس في المغرب. وبموجب هذا الإعلان، تقوم كل من اتصالات المغرب وإنوي بتوحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات، عبر تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل منهما حصة متساوية بنسبة 50%، وذلك بهدف تعزيز نشر الألياف البصرية وتطوير شبكات الجيل الخامس 5G في المملكة.

وينص الاتفاق على إنشاء شركة «FiberCo» لتسريع نشر شبكات الألياف البصرية، مع تحقيق مليون وصلة خلال عامين و3 ملايين خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى شركة «TowerCo» التي ستتولى إنشاء 2000 برج جديد خلال ثلاث سنوات و6000 برج جديد خلال عشر سنوات لدعم توسع شبكات 5G، وتبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم خلال ثلاث سنوات.

وأكد معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي آند، أن التعاون الاستراتيجي بين اتصالات المغرب ووانا «إنوي»، إلى جانب التعاون المستقبلي والاستثمارات المشتركة في مجالَي البنية التحتية للألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس، يُشكِّلُ تطوراً إيجابيّاً نحو مزيد من الاستقرار لقطاع الاتصالات بالمغرب.

ومن جانبه، قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند: فخورون بأن نشهد اليوم مرحلةً جديدةً من الاستقرار في السوق المغربي، في ظل وجود بيئة تنظيمية أكثر توازناً، الأمر الذي يُعزز ثِقتَنا أكثر في قطاع الاتصالات بالمغرب.