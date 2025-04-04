الذهب يتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش. فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3129.60 دولار.



وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين بالمئة متأثراً بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق على خلفية الرسوم التي أعلنها ترامب على الواردات.

وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.89 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 951.95 دولار، فيما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 925.75 دولار.