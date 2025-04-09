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اقتصاد

انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في 4 سنوات

أسعار النفط
9 ابريل 2025 08:29

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن الطلب تذكيها مخاوف من آثار الرسوم الجمركية، وتوقعات بزيادة الإمدادات.
بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار.
ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.
وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
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أسعار النفط
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