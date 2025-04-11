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اقتصاد

"راكز" تعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا

"راكز" تعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا
11 ابريل 2025 13:36

تصدرت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، مشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال رعايتها الرئيسية لحفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.


واستقطب الحدث نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف القطاعات في المملكة المتحدة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة لتعزيز حضور الشركات البريطانية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

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ويأتي تنظيم هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال البريطاني، حيث يشكل المواطنون البريطانيون أكثر من 30% من الأعضاء الجدد في غرفة التجارة البريطانية في دبي خلال العام الماضي، بعد انتقالهم إلى دولة الإمارات بهدف توسيع أعمالهم.


وتعكس رعاية "راكز" لهذا الحدث التزامها المتواصل بالتوسع الدولي، لا سيما في السوق البريطانية وتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات البريطانية ، كما يعزز الحدث الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين "راكز" وغرفة التجارة البريطانية في دبي في العام الماضي، والتي تهدف إلى دعم دخول الشركات البريطانية إلى سوق رأس الخيمة وتقديم التسهيلات اللازمة لنمو أعمالها.


وقالت كايتي هولمز الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي، إن "راكز" تعد شريكا فاعلا للغرفة منذ عام 2016، ومع تزايد اهتمام أعضاء الغرفة بإمكانات رأس الخيمة تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم الموجه للشركات البريطانية التي تتوسع في الإمارة، منوهة بالشراكة مع "راكز" التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة والإمارات.


من جانبه أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، أهمية العلاقة المتنامية بين البلدين ، مشيرا إلى أن العلاقات تشهد مع المملكة المتحدة نموا مستمرا في مختلف المجالات، من التجارة والابتكار إلى الاستدامة في ظل أن رأس الخيمة تعد اليوم وجهة جاذبة للشركات البريطانية بفضل موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية الداعمة، والبنية التحتية المتطورة.

وقال إن "راكز" تدعم أكثر من 2200 شركة بريطانية، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات العالمية، لافتا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مثالية لتعزيز الحوار وبناء علاقات مثمرة تفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك.
وتواصل "راكز" من خلال مشاركتها الفاعلة في مثل هذه الفعاليات الدولية التي تنظمها غرفة التجارة البريطانية في المملكة المتحدة، ترسيخ مكانتها شريكا إستراتيجيا في مسيرة توسع الأعمال الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود.

وتضم المنطقة الاقتصادية في "راكز" نخبة من الشركات البريطانية البارزة من مختلف القطاعات مثل شاي أحمد المتخصصة في إنتاج الشاي، وإيه تو سي الرائدة في إعادة تصنيع أجهزة الحاسب الآلي المحمولة، وسبيشال كومبوسايت المتخصصة في تصنيع معدات التدريب على الطيران ، إلى جانب شركات صناعية أخرى مثل مانشستر بيبر باجز، وجيه آر إل للتصنيع.


ومن خلال بناء روابط فعالة وتسليط الضوء على المزايا التنافسية لممارسة الأعمال في إمارة رأس الخيمة عبر هذه المنصات الدولية، تواصل "راكز" استقطاب المزيد من الشركات البريطانية، بما يمهّد الطريق لمزيد من فرص التعاون الاقتصادي وتحقيق النجاح المشترك.

المصدر: وام
بريطانيا
الإمارات
راكز
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