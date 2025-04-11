الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا

افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا
11 ابريل 2025 19:24

 

إسطنبول (وام)
افتتح إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، المكتب التمثيلي الجديد لمنطقة عجمان الحرة - أحد الأذرع الاستثمارية للهيئة - في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس الطموحات العالمية للهيئة وتوجهاتها نحو التوسع الدولي.
شهد حفل الافتتاح سعيد المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسطنبول، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
يُعد افتتاح المكتب التمثيلي محطة رئيسة في مسيرة منطقة عجمان الحرة نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية، وترسيخ الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا.
يهدف هذا التوسع إلى بناء جسور حيوية تُمكّن من استكشاف فرص الأعمال والاستثمار بين تركيا وإمارة عجمان، بما يسهم في تسهيل وصول رواد الأعمال والمستثمرين إلى السوق الإماراتي، وتوسيع أنشطتهم على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد إسماعيل النقي أن افتتاح المكتب التمثيلي في تركيا يجسّد التزام منطقة عجمان الحرة بتمكين الشركات ورواد الأعمال من التوسع السلس عبر الحدود مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.
وتتطلع منطقة عجمان الحرة من خلال مكتبها الجديد في إسطنبول إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو المشترك، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة بين الجانبين.

حرة عجمان
آخر الأخبار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي
الأخبار العالمية
بوتين يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تسوية في أوكرانيا
اليوم 19:35
انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في لندن
الرياضة
انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في لندن
اليوم 19:30
افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا
اقتصاد
افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا
اليوم 19:24
«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
اقتصاد
«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
اليوم 19:22
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©