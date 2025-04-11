افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا

إسطنبول (وام)

افتتح إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، المكتب التمثيلي الجديد لمنطقة عجمان الحرة - أحد الأذرع الاستثمارية للهيئة - في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس الطموحات العالمية للهيئة وتوجهاتها نحو التوسع الدولي.

شهد حفل الافتتاح سعيد المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسطنبول، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

يُعد افتتاح المكتب التمثيلي محطة رئيسة في مسيرة منطقة عجمان الحرة نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية، وترسيخ الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا.

يهدف هذا التوسع إلى بناء جسور حيوية تُمكّن من استكشاف فرص الأعمال والاستثمار بين تركيا وإمارة عجمان، بما يسهم في تسهيل وصول رواد الأعمال والمستثمرين إلى السوق الإماراتي، وتوسيع أنشطتهم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد إسماعيل النقي أن افتتاح المكتب التمثيلي في تركيا يجسّد التزام منطقة عجمان الحرة بتمكين الشركات ورواد الأعمال من التوسع السلس عبر الحدود مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.

وتتطلع منطقة عجمان الحرة من خلال مكتبها الجديد في إسطنبول إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو المشترك، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة بين الجانبين.