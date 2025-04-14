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الذهب يتراجع بعد ارتفاع قياسي

15% نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات
14 ابريل 2025 08:49

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغت ارتفاعا قياسيا في وقت سابق من الجلسة مع انحسار التوترات التجارية بعد استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة.
وبحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3232.45 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب ارتفاعا قياسيا عند 3245.42 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3248.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 31.91 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 948.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 922.98 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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