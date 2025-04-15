«سيليستيال» توقع اتفاقية تعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت «سيليستيال» المتخصّصة في الرحلات البحرية اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

جرى توقيع الاتفاقية في معرض «سيتريد كروز جلوبال» في ميامي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها وجهة هامة لضيوف سيليستيال، وتعزيز ارتباط الشركة بالمنطقة.

ومن المقرر أن تعود سيليستيال لترسخ حضورها في المنطقة مع سفينتين هذا العام، وثلاث محطات توقف أسبوعياً في أبوظبي خلال موسم الشتاء ولغاية مارس 2026.

وأطلقت سيليستيال العالم الماضي برنامج أيام الصحراء على متن سفينة سيليستيال جورني التي تتسع لما يصل إلى 1260 ضيفاً، حيث انطلقت الرحلة ورست في الدوحة مع التوقف في البحرين ودبي وخصب وجزيرة صير بني ياس وأبوظبي. وتم تمديد الموسم الافتتاحي الناجح من نوفمبر إلى مارس 2025، وسيستمر لمدة ثلاثة مواسم على الأقل.

وستنضم سفينة سيليستيال ديسكافري، التي تتسع لـ1360 ضيفاً وشهدت مؤخراً إجراء عمليات تجديد، إلى سيليستيال جورني في المنطقة، حيث ستنطلق من أبوظبي من 12 ديسمبر 2025 في رحلتها الشهيرة آيكونك أرابيا للإبحار لمدة ثلاث أو أربع أو سبع ليالٍ.

وتنطلق الرحلة البحرية على مدار ثلاث ليالٍ خلال عطلة نهاية الأسبوع في رحلة ذهاب وإياب كل يوم جمعة من أبوظبي نحو المعالم الخلابة في دبي وجزيرة صير بني ياس، مما يمنح الضيوف تجربة غامرة تجمع بين الوجهات البحرية وعالم المغامرات البرية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لي هاسليت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سيليستيال: «يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون هذه لثلاث سنوات مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ونشكر دعمهم في إتمام هذه الشراكة. تتميز أبوظبي بتنوع وجهاتها وجمال معالمها، ما يجعل منها خياراً مثالياً لانطلاق رحلاتنا والتوقف فيها ثلاث مراتٍ أسبوعياً خلال موسم الشتاء على مدار السنوات الثلاث المقبلة».

وأضاف: «تلائم أبوظبي تطلعات ضيوفنا الباحثين عن تجارب ثقافية غامرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا من الوكلاء لتسليط الضوء على مختلف العروض. يشهد قطاع الرحلات البحرية في الخليج العربي تنامياً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يحطم أرقاماً قياسية في عدد المسافرين خلال السنوات المقبلة. وبعد انتهاء موسمٍ ناجحٍ في المنطقة، نتطلع لتوفير أروع عروض هذه المنطقة لضيوفنا على مدى السنوات المقبلة».

ويتضمن برنامج الرحلة الشاطئية من سيليستيال تسع رحلات إلى أبوظبي تتيح للضيوف التجول داخل الإمارة، مع جولات لمدة نصف يوم لاستكشاف ثقافة أبوظبي الغنية وتذوق مأكولاتها الشهية، وزيارة المتنزهات الترفيهية، إضافة إلى عروض يوم كامل على الشاطئ لكبار الشخصيات، وتجارب المغامرة والوجهات المميزة في الصحراء.