اقتصاد الصين ينمو 5.4% خلال الربع الأول

بانكوك (أ ب)

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير الماضي إلى مارس الماضي، بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات، قبل بدء تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادات سريعة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

ولكن مع غموض التوقعات بشأن الحرب التجارية، يتوقع المحللون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145% على الواردات الأميركية من الصين حيز التنفيذ.

وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الصادرات الأميركية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار.

ويجري الرئيس الصيني، شي جين بينج، زيارة إلى عدة دول آسيوية أخرى خلال الأسبوع الجاري، حيث يدافع عن التجارة الحرة، ويقدّم الصين كمصدر «للاستقرار واليقين» في أوقات عدم اليقين.

وفي حين يزور شي جين بينج فيتنام وماليزيا وكمبوديا، أعلنت الولايات المتحدة أن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية، شون أونيل، سيتوجه خلال الأسبوع الجاري إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، ومدينة هو تشي منه، ومدينة سيم ريب الكمبودية، والعاصمة اليابانية طوكيو.

كما سلطت الصين الضوء على تركيزها على التجارة مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في معارض تجارية مختلفة تبرز سوقها الواسع وقدرتها التنافسية كعملاق صناعي. ونما الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي، في الفترة من يناير إلى مارس، بعد تباطؤه من 1.6% في الربع الأخير من عام 2024.

وارتفعت صادرات الصين بأكثر من 12% في مارس الماضي، وبنحو 6% بالدولار خلال الربع الأول، حيث سارعت الشركات إلى شحن البضائع، قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما دعّم نشاطاً صناعياً قوياً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن «الكثير من هذا كان محملاً مسبقاً، مدفوعاً بموجة من النشاط الاستباقي قبل تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية، ووفرة المخزونات داخل الولايات المتحدة، حيث سارع المستوردون إلى استباق الأحداث».

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% خلال الربع الأخير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع بنحو 11% في إنتاج تصنيع المعدات.

وجاء أقوى نمو في التقنيات المتقدمة، مثل إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة، حيث ارتفع بنسبة 45.5% على أساس سنوي. كما ارتفع إنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد بنسبة تقارب 45%، والروبوتات الصناعية بنسبة 26%.