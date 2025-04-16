«مطار الشارقة»: تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء للمستوى الثاني



الشارقة (الاتحاد)

نجح مطار الشارقة في تجديد اعتماد «برنامج تجربة العملاء في المطار» الصادر من مجلس المطارات الدولي (ACI)، وذلك تأكيداً على مواصلة تميزه على مستوى صناعة الطيران الإقليمي، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة في تقديم تجربة سفر متكاملة وآمنة وذكية، حيث يُعد هذا الاعتماد الوحيد من نوعه عالمياً، الذي يوفّر رؤية شاملة لقياس وإدارة جودة وتجربة المسافرين في قطاع الطيران والمطارات ورضاهم عبر مختلف مراحل السفر.

وحصل المطار على تجديد اعتماد هذه الشهادة للمستوى الثاني بعد استيفائه جميع متطلبات الاعتماد اللازمة بتقديم تجربة متميزة للمسافرين، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما حاز على هذه الشهادة للمرة الأولى في عام 2022.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن تجديد اعتماد تجربة العملاء من مجلس المطارات الدولي يُمثل ثقة عالمية جديدة لمسار تجربة العملاء في المطار وخطوة نوعية متقدمة تُجسّد الرؤية الطموحة التي تتبناها الهيئة نحو بناء نموذج تشغيلي متكامل، ويجعل تجربة السفر رحلة إيجابية، سلسة، ومتميزة في كافة مراحلها، بما يعزّز من رضا المسافرين ويواكب تطلعاتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، في إطار دعم الاستراتيجية لترسيخ مكانة مطار الشارقة لأن يصبح ضمن أفضل 5 مطارات إقليمياً.

وأضاف: حرصنا خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات الريادية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لتجربة العملاء، تستند إلى التفاعل الإنساني الفعّال من خلال كوادرنا المؤهلة والمدرّبة، والبنية التحتية الحديثة، التي توفّر بيئة سفر مريحة وآمنة، إلى جانب تبنّي أحدث الحلول الذكية التي تسهّل الإجراءات على المسافرين.