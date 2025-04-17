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اقتصاد

أحدث سفينة تابعة لموانئ دبي العالمية تصل إلى ميناء جبل علي

أحدث سفينة تابعة لموانئ دبي العالمية تصل إلى ميناء جبل علي
17 ابريل 2025 18:07


دبي (الاتحاد)
احتفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بأحدث إضافة إلى أسطولها للخدمات البحرية، مع استقبال سفينة «دي بي ورلد جبل علي» في أول زيارة لها إلى ميناء جبل علي الذي تحمل اسمه.
وتعدّ سفينة «دي بي ورلد جبل علي» سفينة حاويات صغيرة الحجم من طراز سافاير 5300 بدون تروس، تتميز بتقنيات بحرية متطورة مُصمّمة لتعزيز الكفاءة في مناولة البضائع، وخفض التكاليف التشغيلية، والمساهمة في تمكين قطاع بحري أكثر استدامة.
واحتفالًا بقدوم السفينة، استضافت الإدارة العليا لمجموعة موانئ دبي العالمية وشركة «يونيفيدر»، التابعة لمحفظة الخدمات البحرية فيها، حفل استقبال خاص في ميناء جبل علي، مؤكدةً على الدور المحوري للميناء في دعم سلاسل التوريد العالمية. وستنضمّ سفينة «دي بي ورلد جبل علي» إلى خطوط خدمة يونيفيدر الآسيوية الخليجية.
وتمتلك سفينة «دي بي ورلد جبل علي» قدرة أكبر على المناورة والوصول إلى الموانئ الأصغر، بما في ذلك محطات الموانئ الداخلية، بفضل تصميمها المدمج، مما يفتح فرصاً جديدة لتوسيع شبكات سلسلة التوريد.
ومن المتوقع أن تُوفّر السفينة نحو 1700 طن متري من وقود السفن سنوياً، لتسهم بخفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال التنقل على مساراتها.
وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية: يُمثل انضمام سفينة «دي بي ورلد جبل علي» إلى أسطولنا تعزيزاً لالتزامنا بتقديم خدمات لوجستية مرنة وفعالة تُقدم قيمة مضافة لمتعاملينا، وستساعد هذه السفينة المتطورة في تقليل بصمتنا البيئية، مع تعزيز شبكتنا التي تلعب دوراً محورياً في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

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