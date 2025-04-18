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«أراضي دبي» توقّع 11 اتفاقية استراتيجية خلال معرض «IPS»

«أراضي دبي» توقّع 11 اتفاقية استراتيجية خلال معرض «IPS»
18 ابريل 2025 18:31


دبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 اتفاقية ومذكرة تعاون مع مجموعة من الجهات المحلية والدولية، على هامش مشاركتها في معرض الاستثمار العقاري الدولي IPS 2025 تهدف إلى تطوير منظومة العمل العقاري في الإمارة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم تمكين المرأة. وتدعم هذه الاتفاقيات الأجندة التنموية لإمارة دبي، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
ووقّع ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، خمس اتفاقيات تعاون مع شركات، بدبيت، أكشونز، وشوري لوساطة التأمين، وإيكاركوم سوليوشنز، وجمعية ميامي للوسطاء العقاريين، بهدف رفع كفاءة العمليات العقارية، وتطوير خدمات المزادات، وتقديم حلول تأمينية وتقنية مبتكرة.
كما وقّعت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، ست اتفاقيات مع جهات عدة، من بينها: جلف فيجن، بن شبيب، اليلايس، بارنز الشرق الأوسط وأفريقيا، إتش آر إي للتطوير العقاري، ومعهد إنوفيشن إكسبرتس، بهدف تعهيد الخدمات، وتعزيز دور المرأة، وتقديم خدمات عقارية متكاملة وعالية الجودة.
وأكد ماجد المري أن هذه الشراكات تعكس التزام الدائرة ببناء منظومة عقارية متكاملة ومرنة تقوم على الابتكار والشراكات الفعالة. فيما شددت ماجدة راشد على أهمية تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري المستدام.

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دائرة الأراضي والأملاك في دبي
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