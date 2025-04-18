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اقتصاد

عمار النعيمي يترأس اجتماع مصرف عجمان

عمار النعيمي خلال ترؤسه الاجتماع بحضور راشد النعيمي (وام)
19 ابريل 2025 01:11

عجمان (الاتحاد)

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد في الديوان الأميري، بحضور أعضاء مجلس إدارة المصرف، عدة مواضيع مالية وإدارية، وراجع الأنشطة التجارية وأصدر قراراته بشأنها.
وأعلن مجلس الإدارة أن مصرف عجمان، حقق ربحاً «قبل الضريبة» قدره 145 مليون درهم للربع الأول من 2025، بزيادة 24%.
ووصل صافي الدخل التشغيلي للمصرف إلى 199 مليون درهم للربع الأول من عام 2025، محققاً زيادة بنسبة 2%، ما يعكس كفاءته الثابتة في أداء أعماله الأساسية مع مواصلة التركيز على تعزيز معدل الاسترداد وتخفيض النفقات وزيادة الكفاءات من خلال رقمنة وأتمتة البنى التحتية لتقانة المعلومات.
ويدعم هذه النتائج المتميزة، ميزانية عمومية قوية ووصول إجمالي الأصول إلى 25 مليار درهم (زيادة بنسبة 7%) وودائع العملاء إلى 21 مليار درهم (زيادة بنسبة 8%) وحقوق المساهمين إلى 3.1 مليار درهم (مقارنة بنهاية عام 2024). ويواصل وضع رأس المال وجودة الأصول التحسن الكبير على أساس سنوي وربعي تتابعي.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% ونسبة رأس المال من المستوى الأول 17.0%، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 17.4% (زيادة قدرها 161 نقطة أساس) ونسبة العائد على الأصول 2.3% (زيادة قدرها 49 نقطة أساس)، وانخفضت نسبة القروض عديمة الأداء لتبلغ 9.7% (من 9.9% اعتباراً من نهاية 2024).
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يعكس التقدم الذي أحرزه مصرف عجمان نجاح مبادراتنا الاستراتيجية ومرونة اقتصادنا الوطني، ورؤيتنا القوية لمستقبل إمارة عجمان، والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في تشكيل الاقتصادات المرنة والشمولية».
وأضاف سموه: «يقف مصرف عجمان في الصدارة مع مواصلة نمو القطاع المصرفي مدفوعاً بالحوكمة السليمة والقيم الوطنية والالتزام بالنمو المسؤول».
وتابع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «لا يعكس هذا الإنجاز أداءنا فقط، بل طموحنا أيضاً، أثني على المجلس والإدارة وأعضاء فريقنا كافة الذي يواصل بتفانيه واحترافيته المساهمة في النجاح الأشمل على مستوى دولة الإمارات».
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تؤكد نتائج مصرف عجمان للربع الأول من عام 2025 نجاح تحولنا المستمر وقدرتنا على تقديم أداء ثابت يوفر قيمة عالية، نحافظ على توليد قيمة طويلة الأمد لشركائنا، ونواصل استثمارنا في الابتكار ورأس المال البشري والحلول التي تخدم عملاءنا في الوقت نفسه».
وأضاف: «يواصل التزامنا بالسرعة والخدمة والتخصص في تشكيل بنية مصرفية تتمحور أعمالها كافة حول تجربة العملاء والابتكار والأثر، ممتن جداً لمجلس الإدارة وفريقنا الاستثنائي وعملائنا القيمين لثقتهم وولائهم المستمرين، كما أننا فخورون بمساهمتنا في نمو اقتصاد الإمارات المرن والديناميكي الذي يستمر في توفير أساس قوي للنمو المستدام، نبني معاً مؤسسة مرنة ومسؤولة ومتماشية كلياً مع مستقبل التمويل الإسلامي».
ويملك مصرف عجمان المقومات كافة للمحافظة على زخم النمو، وتوفير ربحية مستدامة خلال عام 2025 وما بعده، مستفيداً من بنية مالية راسخة ودائمة التحسن، وزخم قوي في مسيرة التحول، ودعم من اقتصاد الدولة المرن.

عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
الإمارات
عمار بن حميد
مصرف عجمان
ولي عهد عجمان
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