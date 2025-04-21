1.1 مليار درهم تمويلات «صندوق خليفة» لـ 1100 مشروع

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن عدد المشاريع التي موّلها منذ تأسيسه وصلت إلى أكثر من 1100 مشروع لرواد أعمال إماراتيين من فئة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، إلى جانب المشاريع الناشئة وتوسعة مشاريع قائمة أخرى، حيث قدم الصندوق تمويلات بقيمة تزيد على 1.1 مليار درهم لتلك المشاريع.

وأشار الصندوق لـ «الاتحاد»، إلى أن إجمالي سقف التمويل المعتمد للقروض المفعلة التي قدمها صندوق خليفة منذ تأسيسه في عام 2007 بلغ نحو 1.3 مليار درهم.

ويستهدف صندوق خليفة المشاريع العاملة في القطاعات المستقبلية ذات الأثر المستدام، والتي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته ضمن أهداف مفهوم اقتصاد الصقر الذي يستهدف قطاعات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الزراعية، والاستدامة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، البنية التحتية الذكية، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لتطوير الاقتصاد الوطني، والتركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على القطاع النفطي.

ويقوم الصندوق حالياً بتطوير منتجات مالية جديدة ضمن خطط طويلة الأجل، لاستهداف قطاعات أوسع من رواد الأعمال، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بأهم التسهيلات التي يقدمها الصندوق لأصحاب المشاريع إلى جانب الخدمات التمويلية التي تدعم المشاريع الناشئة وتوسعة المشاريع القائمة، يوفر صندوق خليفة العديد من الخدمات غير التمويلية، مثل عضوية الصندوق التي يمنحها لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، والتي تسهل الإعفاءات من الرسوم الحكومية لهم، وتمكنهم من التواصل مع الجهات المعنية والدخول إلى أسواق جديدة، والمشاركة في المعارض التجارية وصالات العرض، إضافة إلى إعطاء رواد الأعمال الأفضلية في فرص المناقصات، كما يوفر الصندوق أيضاً ورش عمل وجلسات استشارية فردية وجماعية لرواد الأعمال حتى يتمكنوا من إدارة مشاريعهم ونجاحها، فضلاً عن التعاون مع شركاء الصندوق ومزودي المعلومات من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، مما يعزز التعاون في المجتمع التجاري داخل الدولة.

ويوفر الصندوق أيضاً برامج مختلفة لدعم فئات رواد الأعمال كافة، مثل برنامج «سوان» الذي يدعم رائدات الأعمال، وبرنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل كحلقة وصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات، ما يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ومخيم «فينشوريست» الصيفي لريادة الأعمال الذي يستهدف طلاب المدارس حتى يصبحوا رواد الأعمال المستقبليين، وأيضاً برنامج فرص النمو وحقوق الامتياز.

وحول خطط الصندوق على المدى الطويل في التوسع، وهل ستتم إضافة خدمات جديدة للصندوق لأصحاب المشاريع، أعلن صندوق خليفة عن استراتيجيته الجديدة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال الذي عقد في ديسمبر الماضي بهدف بدء مرحلة تحول جوهرية لتوسيع دور الصندوق بما يتجاوز التمويل التقليدي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أعلن الصندوق الانطلاق الأولي لبرنامج «مزن هب»، وهو نموذج مبتكر لحاضنات الأعمال الفعلية في مختلف مناطق أبوظبي، حيث يوفر بيئة متكاملة لدعم رواد الأعمال عبر مراحل مختلفة.

ومن المقرر أن تتواجد مقرات «مزن هب» في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، ليكون مركزاً شاملاً لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره وجهة لتقديم الدعم من الفكرة إلى النمو من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات مثل الاستشارات، والتأسيس ونقل التكنولوجيا، وتسويق البحث والتطوير، والتدريب.

ومن المفترض أن يتم افتتاح مقر «مزن هب» في العين خلال يونيو المقبل، على أن يتم افتتاح مقر أبوظبي في وقت لاحق من العام الجاري، وسيتم افتتاح مقر الظفرة خلال العام المقبل، بهدف دعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في المناطق الأقل نشاطاً.