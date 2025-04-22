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«دبي لصناعات الطيران» تحصل على 282 مليون دولار إضافية من تسوية مطالبات

«دبي لصناعات الطيران» تحصل على 282 مليون دولار إضافية من تسوية مطالبات
23 ابريل 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس أنها استلمت مؤخراً عائدات نقدية، بلغ مجموعها نحو 282 مليون دولار من تسويات مع شركات تأمين محددة، فيما يتعلق بطائرات كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي.
وكانت الشركة والجهات ذات الصلة التابعة، لها قد أصدرت مطالباتها ضد شركات التأمين وإعادة التأمين المعنية.
وعلى ضوء ما سبق، استلمت «دبي لصناعات الطيران» حتى الآن مبالغ نقدية إجمالية بلغت 601 مليون دولار، بما في ذلك التسويات التي تم الإعلان عنها في عامي 2023 و2024 مع أطراف عدة. وأكدت الشركة مواصلة إجراءات التقاضي في المحاكم الإنجليزية، بموجب وثائق التأمين الخاصة بها، ومواصلة جهودها من أجل تقليل خسائرها المرتبطة بالطائرات، التي كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي.

دبي لصناعات الطيران
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الطيران
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