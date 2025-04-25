سيول تقترح على واشنطن "اتفاقاً شاملاً" لتجنب رسوم جمركية مرتفعة

اقترحت سيول على واشنطن "اتفاقاً شاملاً" لتجنب رسوم جمركية مرتفعة، وفق ما أعلن وزير المال الكوري الجنوبي الجمعة، في وقت تحدثت الإدارة الأميركية عن إمكان التوصل إلى حل وسط الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية الجمعة إن وزير المال تشوي سانغ-موك ووزير التجارة آن دوك-جيون اللذين يزوران واشنطن، عقدا محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، و"تبادلا وجهات النظر حول السياسات الأميركية في مجال الرسوم الجمركية".

وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية اقترحت مسودة اتفاق يمكن تنفيذها قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية البالغة 90 يوماً في 8 يوليو.

وقال وزير المال تشوي سانغ-موك إن الحكومة الكورية الجنوبية "أعربت عن موقفها القائل بضرورة منح إعفاءات واستثناءات في ما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الكورية".





