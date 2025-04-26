السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أراضي دبي» تُطلق مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقاريّة» بدءاً من الهند

«أراضي دبي» تُطلق مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقاريّة» بدءاً من الهند
26 ابريل 2025 19:22

دبي (الاتحاد)
 في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع Q4 Consultants ومجموعة IIFL، مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقارية» في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار في القطاع العقاري الهندي.وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجيّة دبي للترويج العقاري Real Estate i«التي تقودها الدائرة على مدار العام في عدد من المدن حول العالم لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الروابط الاستثمارية مع أبرز الأسواق العالمية، بما في ذلك الهند التي تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدبي في مجال الاستثمار العقاري.
وضم وفد الدائرة كلاً من ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري٬ وخليفة الزريم السويدي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لأراضي دبي، ومحمد يحيى مدير إدارة التصرفات العقارية. وتمّ تقديم عرض شامل عن مشهد الاستثمار العقاري في دبي والفرص الواعدة، والمزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة استثمارية استثنائية.
واستعرض الوفد خلال الفعالية عدة محاور استراتيجية شملت التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، والمبادرات المشتركة التي تسهم في دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مواقع عسكرية في بنين
زيادة جديدة لعدد ضحايا انفجار ميناء في إيران
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شخبوط بن نهيان
علوم الدار
الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مواقع عسكرية في بنين
اليوم 22:52
النيران تلتهم شاحنة جراء انفجار ميناء بندر عباس في إيران
الأخبار العالمية
زيادة جديدة لعدد ضحايا انفجار ميناء في إيران
اليوم 22:41
كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 22:35
مدرب توتنهام يقاوم «الأجواء الهستيرية»!
الرياضة
مدرب توتنهام يقاوم «الأجواء الهستيرية»!
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©