«أراضي دبي» تُطلق مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقاريّة» بدءاً من الهند

دبي (الاتحاد)

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع Q4 Consultants ومجموعة IIFL، مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقارية» في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار في القطاع العقاري الهندي.وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجيّة دبي للترويج العقاري Real Estate i«التي تقودها الدائرة على مدار العام في عدد من المدن حول العالم لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الروابط الاستثمارية مع أبرز الأسواق العالمية، بما في ذلك الهند التي تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدبي في مجال الاستثمار العقاري.

وضم وفد الدائرة كلاً من ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري٬ وخليفة الزريم السويدي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لأراضي دبي، ومحمد يحيى مدير إدارة التصرفات العقارية. وتمّ تقديم عرض شامل عن مشهد الاستثمار العقاري في دبي والفرص الواعدة، والمزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة استثمارية استثنائية.

واستعرض الوفد خلال الفعالية عدة محاور استراتيجية شملت التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، والمبادرات المشتركة التي تسهم في دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي.