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اقتصاد

«ميرال»: افتتاح توسعة «ياس ووتروورلد أبوظبي» صيف هذا العام

«ميرال»: افتتاح توسعة «ياس ووتروورلد أبوظبي» صيف هذا العام
28 ابريل 2025 15:36


دبي (الاتحاد)
كشفت «ميرال» خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي بدبي، عن الموعد الرسمي لافتتاح التوسعة الجديدة لمدينة الألعاب المائية «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، والمقرر خلال صيف هذا العام.
ومن شأن هذه التوسعة أن تعزز من مكانة «ياس ووتروورلد» كوجهة ترفيهية مائية رائدة على مستوى المنطقة، حيث ستضيف 12 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية فريدة، بالإضافة إلى خيارات متنوعة لتناول الطعام، مما يثري تجربة الزوار من مختلف الفئات العمرية ويمنحهم لحظات من المرح والمغامرة المائية.
وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لدى «ميرال»، إن التوسعة الجديدة في ياس ووتروورلد أبوظبي، تمثل محطة مهمة في مسيرة الجهود الرامية لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية متميزة للترفيه والتجارب العائلية، حيث تضيف هذه التوسعة، التي تضم 12 لعبة ومنزلقة مائية مبتكرة، بعداً جديداً لتجربة الضيوف لتمنح العائلات ومحبي المغامرات لحظات تبقى في الذاكرة، كما ستسهم في إثراء محفظة ميرال من المشاريع الترفيهية المتكاملة، وتدعم في الوقت ذاته أهداف رؤية أبوظبي الرامية لتعزيز القطاع السياحي والتنويع الاقتصادي.
ومع افتتاح هذه التوسعة الجديدة، ستقدم «ياس ووتروورلد أبوظبي» لزوارها أكثر من 57 لعبة ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً لتؤكد مكانتها كوجهة مثالية للعائلات والأصدقاء الباحثين عن تجارب مائية استثنائية.

 

ميرال
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