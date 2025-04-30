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اقتصاد

تقدم الأعمال بمشروع «ڤيل 11» في مدينة مصدر

تقدم الأعمال بمشروع «ڤيل 11» في مدينة مصدر
30 ابريل 2025 16:20

 

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري «Burtville Developments» عن تقدم الأعمال بمشروع «ڤيل 11» بمدينة مصدر، مع تحقيق نسبة إنجاز تجاوزت 62%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكدت «برتڤيل» حرصها على الالتزام بتنفيذ المشروع قبل الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لإنجاز وتسليم الوحدات للمشترين في الموعد المقرر، ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات.
ويمتد مشروع «Ville 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربع، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربع، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي عند مدخل مدينة مصدر.
وفي إطار خططها التوسعية، تستعد شركة برتڤيل للتطوير العقاري لإطلاق عدد من المشاريع الجديدة قريبًا في منطقة الراحة في أبوظبي، بما يعزز مساهمتها في دعم التنمية العمرانية المستدامة بالإمارة.
وكانت «برتڤيل» قد كشفت مؤخرا عن إطلاق مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18 و19»، بمدينة مصدر في أبوظبي، والذي يعد أول مشروع سكني بعلامة فندقية فاخرة على الطراز الإماراتي يتم تطويره في مدينة مصدر.
كما تضم محفظة مشاريع الشركة في أبوظبي أيضا مشاريع «ڤيل 12» في مدينة مصدر،، و«باب القصر ريزيدنس 25»، و«باب القصر ريزيدنس 31» في ياس باي بجزيرة ياس.

مدينة مصدر
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