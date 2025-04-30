4.5 مليون مسافر عبر «مطار الشارقة» في 3 أشهر بزيادة 8%



الشارقة (الاتحاد)

حقق مطار الشارقة نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث استقبل أكثر من 4.5 مليون مسافر بزيادة 8% مقارنة بالعام الماضي، معززاً بذلك مكانته الراسخة كأحد أبرز مراكز السفر الجوي في المنطقة، ووجهة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم.

كما شهد المطار أكثر من 27 ألف حركة طيران، ومناولة ما يزيد على 52 ألف طن من البضائع، بالإضافة إلى 3000 طن ضمن عمليات الشحن الجوي البحري، بما يعكس تنوّع أنماط التشغيل، وكفاءة البنية التحتية ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على خدمات النقل الجوي والشحن اللوجستي.

وحقق مطار الشارقة نمواً استثنائياً فيما يتعلق بقطاع الطيران الخاص، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 زيادة كبيرة في حركة الطائرات الخاصة بنسبة 26.4% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى نمو بنسبة 20% في عدد المسافرين عبر الطيران الخاص، من خلال شركة «جاما للطيران»، المتخصصة في تقديم خدمات المناولة للطائرات الخاصة.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن هذه النتائج تعكس الاستراتيجية الطموحة والجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لترسيخ مكانة المطار ليصبح من أفضل 5 مطارات إقليمياً، من خلال تعزيز العمليات التشغيلية، وسرعة الإجراءات، وتوسيع شبكة الوجهات والرحلات العالمية، معرباً عن ثقته بمواصلة النمو الإيجابي على كافة الأصعدة، لاسيّما في ظل استمرار أعمال مشاريع التوسعة الشاملة، التي من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.