«راكز» تبحث فرص التعاون مع المستثمرين في الصين



رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» زيارة رفيعة المستوى إلى جمهورية الصين، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة، رامي جلاد، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام راكز ببناء منظومات أعمال عالمية وتسهيل دخول الشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات أعمال ثنائية مؤثرة بين وفد راكز وعدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاعات متعددة تشمل تصنيع المطاط والهندسة الفولاذية وأبحاث الخشب والعلوم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والعقارات والتجارة الإلكترونية. وأظهرت هذه اللقاءات تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بالاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تقدمها راكز للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتمثّلت إحدى أبرز محطات الزيارة في تنظيم منتدى الصين (تشجيانغ) – الإمارات رأس الخيمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، الذي نظمته راكز بالتعاون مع دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ.

وخلال المنتدى، قدّمت راكز عرضاً شاملاً عن المشهد الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة، والمناطق الصناعية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين، إلى جانب حلول الأعمال المرتكزة على تيسير الاستثمار.

وفي إطار تعزيز التعاون مع مقاطعة تشجيانغ، زار وفد من مدينة ونتشو إمارة رأس الخيمة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتدفقات الاستثمار بين الجانبين. وقد وقّع المذكرة عن راكز أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري، وعن الجانب الصيني نائب المدير التنفيذي لمدينة ونتشو، جي شيانغ رونغ.

كما شملت الزيارة محطة هامة إلى منطقة التجارة الحرة بميناء تيانجين، حيث ناقش وفد راكز فرص التعاون المستقبلي، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2024.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تشكل زيارتنا إلى الصين خطوة عملية نحو توسيع آفاق التعاون مع مجتمع الأعمال الصيني، أحد أهم شركائنا العالميين، ونعمل على تطوير حلول مرنة تراعي متطلبات الشركات في مختلف القطاعات، وندعم جهودها في الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال بنية تحتية حديثة، وتسهيلات تنظيمية متقدمة، وخدمات رقمية شاملة. طموحنا هو أن تكون راكز نقطة انطلاق استراتيجية للشركات الصينية نحو ريادة إقليمية وعالمية».