«سيدات أعمال عجمان» يدعم مشاريع الزراعة المنزلية

عجمان (وام)

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على دعم وتطوير المشاريع الزراعية المنزلية من خلال مبادرة «ازرع واحصد»، التي تندرج ضمن استراتيجيته لتعزيز المشاريع المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بالتزامن مع عام المجتمع.

وأوضحت أن المجلس يعمل على متابعة المشاريع الزراعية القائمة، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لتأسيس بيوت زراعية بلاستيكية مُبردة، تمكّن السيدات من إنتاج محاصيل زراعية صحية على مدار العام، وتحويلها إلى مشاريع ذات عائد اقتصادي مستدام.

وأكدت أن المبادرة تعكس التزام المجلس بتعزيز مساهمة المرأة في تحقيق توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي، من خلال نقل المعرفة، وتوفير التدريب والإرشاد الزراعي المستمر، بالتعاون مع الجهات المختصة في مجالات الزراعة والتقنيات الزراعية الحديثة.

من جانبها، أثنت حليمة الحمادي، صاحبة مشروع «البيت الزراعي المُبرد»، على دعم المجلس، مشيدة بدوره في تحويل تجربة الزراعة المنزلية إلى مشروع استثماري واعد، مؤكدة أن المشروع شهد تطوراً ملحوظاً في تنوع المحاصيل وجودتها، بفضل تقنيات الزراعة الحديثة المعتمدة على التبريد والتحكم المناخي، ما يعزز فرص التوسع والإنتاج على مدار العام.