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اقتصاد

الصين تتصدر الإنتاج العالمي للروبوتات البشرية

الصين تتصدر الإنتاج العالمي للروبوتات البشرية
5 مايو 2025 01:35

كشف تقرير صناعي حديث، أن الصين ستهيمن على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الروبوتات البشرية هذا العام.
ونقلت صحيفة «تشاينا دايلي» عن التقرير المشترك الصادر عن شركة «ليدر روبوت» وتسع مؤسسات بحثية أخرى، أن الإنتاج الصيني من الروبوتات البشرية سيتجاوز 10 آلاف وحدة خلال العام الجاري، بإيرادات مبيعات متوقعة تصل إلى 1.14 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن صناعة الروبوتات البشرية تستعد للانتقال من مرحلة المشاريع التجريبية إلى التسويق التجاري واسع النطاق، مع انخفاض التكاليف ونضوج النظم البيئية الداعمة، في مسار يشبه الصعود السريع الذي حققته الصين في قطاع السيارات الكهربائية.
وشهد القطاع مؤشرات إيجابية على النمو التجاري في مارس الماضي، عندما أعلنت شركة «يو بي تك روبوتكس» الصينية، المزود الرئيس للروبوتات لشركة دونغفنغ ليوتشو موتور، عن خطط لنشر 20 روبوتاً صناعياً بشرياً بحلول النصف الأول من عام 2025. وأوضح البروفيسور وانغ تيان مياو، المدير الفخري للروبوتات في جامعة بيهانغ، أن الزيادة في الاستثمارات تعكس كلاً من قوى السوق والاستراتيجية الوطنية الصينية، مؤكداً أن الروبوتات البشرية تُصمم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز كفاءة الأعمال، في وقت تتنافس فيه الدول على الريادة في تقنيات الجيل القادم. كما توقع التقرير نمواً كبيراً في مجال الذكاء المجسد، حيث ينتظر أن يصل حجم السوق الصيني إلى 5.3 مليار يوان هذا العام، وأن يرتفع إلى 103.8 مليار يوان بحلول عام 2030، مستحوذاً على نحو 45% من الحصة العالمية. (وام)

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