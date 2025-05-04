الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع إسبانيا وكرواتيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، ومعالي روساريو سانشيز غراو، وزيرة الدولة للسياحة في إسبانيا، سبل تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك خلال المرحلة المُقبلة ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال التنمية السياحية المستدامة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد، خلال جولة أوروبية شملت إسبانيا وكرواتيا، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع الأسواق الأوروبية وبناء الشراكات المثمرة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق فرصاً جديدة تعزز بناء مستقبل مزدهر للقطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن السياحة الإماراتية شهدت تطوراً نوعياً كبيراً خاصة في تبني مبادرات وطنية استشرافية أسهمت في تدشين بنية تحتية سياحية متميزة.

واستعرض ابن طوق، خلال لقاءاته مع وزراء السياحة في إسبانيا وكرواتيا، أهمية الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها البارز والحيوي في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، موضحاً أن هذه الاستراتيجية وضعت مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية.

وتطرق إلى مجموعة من المؤشرات التي حققها القطاع السياحي في الدولة، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية خلال عام 2024 لتصل إلى 45 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 3% مقارنةً بعام 2023، ووصول معدل الإشغال الفندقي في الدولة إلى 78% وهو من بين الأعلى إقليمياً وعالمياً، وتدشين 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع ليصل الإجمالي إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي.

وبحث معاليه مع معالي روساريو سانشيز غراو، وزيرة الدولة للسياحة في إسبانيا، آخر المستجدات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً، وآليات تمكينه من النمو المستدام، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياحية المتنوعة، وإمكانية بناء شراكات جديدة تدعم زيادة التبادل السياحي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ووصل عدد السياح الإسبانيين لدولة الإمارات إلى 150 ألفاً و231 سائحاً في عام 2024 بنسبة زيادة أكثر من 14% مقارنةً بعام 2023، وبلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين نحو 48 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الجوية في الدولتين.

كما عقد معاليه، اجتماعاً آخر مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، لمناقشة دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والكرواتي.