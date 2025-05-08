1.2 تريليون درهم أصول «مبادلة» بنمو 9.1% في 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن النتائج المالية للمجموعة للعام 2024، حيث حققت الشركة أداءً قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية، وارتفعت قيمة أصولها بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون درهم، مع تحقيق معدل عائد تراكمي سنوي بلغ 10.1% على مدى خمس سنوات.

وواصلت مبادلة، خلال عام 2024، العمل على تعزيز مساهماتها في قطاعات الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، ولعبت دوراً فاعلاً كمحرّك رئيسي للابتكار ومسيرة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما عزّز مكانة الدولة كمركز عالمي لرأس المال، وقطاعات الأعمال المستقبلية.

خلدون المبارك

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، إنه بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة والإشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الشركة، تواصلُ مبادلة مسيرتها الرائدة، وتمضي عاماً بعد آخر في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، وتعزيز وتيرة النمو الاستراتيجي للمجموعة في قطاعات الأعمال المهمة.

وأضاف أن هذا العام شكّل محطةً بارزةً في مسيرة مبادلة، حيث أكملت عقدين من الأداء المالي المنضبط، كمستثمر يلعب دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل.

وأوضح أن النتائج المالية لمبادلة لعام 2024 ونمو محفظتها الاستثمارية، جاءت تجسيداً لنجاح استراتيجية مبادلة ومرونتها، وقدرتها على تحقيق إيرادات محسوبة المخاطر في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف: أسّسنا محفظتنا الاستثمارية بطريقة تمكّننا من التكيّف مع متغيرات الأسواق، والتوسّع في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدّم، بما ينسجم مع أولوياتنا الوطنية.

وذكر أنه من أبرز النجاحات في عام 2024 تأسيس شركة «إم جي إكس» من قبل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بالشراكة بين مبادلة وشركة «جي 42»، ومواصلةُ مبادلة العمل على تعزيز مكانتها كشريك استثماري موثوق.

وقال: كذلك نجحنا في تمتين الشراكات وعلاقات التعاون مع عدد متزايد من أبرز المستثمرين العالميين في مناطق جغرافية وقطاعات أعمال مهمة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في نهج أعمالنا واستراتيجيتنا طويلة الأمد.

وأضاف معالي خلدون خليفة المبارك: سنمضي في ترسيخ هذه الشراكات، وتعزيز استثماراتنا في مجالات الابتكار، وتأسيس شركات جديدة في أبوظبي، وحول العالم.

وتعكس نتائج مبادلة لعام 2024 نجاحها المتواصل في تحقيق أهدافها وتطلعاتها كشركة استثمار سيادية، تهدف لتحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة لدولة الإمارات.

وكشفت الشركة عن تحقيق عائد تراكمي على مدى خمس سنوات بلغ 10.1% وارتفاع قيمة أصول الشركة بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون درهم، وزيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات من الاستثمار وبيع الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 109 مليارات درهم.

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للشركة، إن عائد الاستثمار الذي حققته مبادلة بمعدل 10.1% على مدى خمس سنوات، يؤكد سلامة نهجها الاستثماري وانضباطه، ومرونة تنفيذ استراتيجيتها، وتركيزها على تحقيق القيمة على المدى الطويل.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تعزيز وتنويع استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مستفيدين من مكانتها المالية القوية، وتكلفة الدين المنخفضة، ونسبة مديونية منضبطة تبلغ 7.8%، مما يوفّر لها قاعدة صلبة تُمكّنها من الاستفادة من الفرص المستقبلية المتاحة.

وتركز مبادلة على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتماشياً مع هذا النهج، وبوصفها مستثمراً سيادياً، تصدر الشركة مقارنات مرجعية متعددة السنوات، تعكس نهج عملها الإستراتيجي طويل الأمد، وشرعت مبادلة منذ عام 2021 في الإعلان عن معدل العائد التراكمي لخمس سنوات، وفي عام 2024، بدأت في الإعلان عن معدل العائد التراكمي المتجدد لعشر سنوات والذي بلغ 8.7%.

