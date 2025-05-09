«بريسايت» تستعرض حلولها المبتكرة خلال قمّة دبي للتكنولوجيا المالية

دبي (الاتحاد)

أعلنت بريسايت، عن مشاركتها في قمّة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 بصفتها «رائدة قطاع الذكاء الاصطناعي»، وذلك خلال هذه الفعالية المرتقبة التي تُعقد في مدينة جميرا خلال الفترة من 12 إلى 13 مايو.

وخلال القمة التي يتم فيها عرض تطبيقات وابتكارات التكنولوجيا المالية التحويلية، ستقدم بريسايت فلسفتها المتميزة تحت شعار «الذكاء التطبيقي الآن»، حيث ستظهر الكيفية التي يُعيد فيها الذكاء الاصطناعي رسم مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات وخارجها.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: تجسّد مشاركة بريسايت في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 دورنا المتنامي كمحفّز رئيسي للتحوّل الرقمي في القطاع المالي، ولم يعُد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، بل أصبح اليوم الركيزة الأساسية، التي تُبنى عليها منظومات الخدمات المالية الحديثة.