السبت 10 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بريسايت» تستعرض حلولها المبتكرة خلال قمّة دبي للتكنولوجيا المالية

«بريسايت» تستعرض حلولها المبتكرة خلال قمّة دبي للتكنولوجيا المالية
10 مايو 2025 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد دعوتها لحماية المدنيين في السودان
أبوظبي ترسخ استقرار المواطنين بمشاريع وتسهيلات إسكانية مستدامة

أعلنت بريسايت، عن مشاركتها في قمّة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 بصفتها «رائدة قطاع الذكاء الاصطناعي»، وذلك خلال هذه الفعالية المرتقبة التي تُعقد في مدينة جميرا خلال الفترة من 12 إلى 13 مايو. 
وخلال القمة التي يتم فيها عرض تطبيقات وابتكارات التكنولوجيا المالية التحويلية، ستقدم بريسايت فلسفتها المتميزة تحت شعار «الذكاء التطبيقي الآن»، حيث ستظهر الكيفية التي يُعيد فيها الذكاء الاصطناعي رسم مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات وخارجها.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: تجسّد مشاركة بريسايت في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 دورنا المتنامي كمحفّز رئيسي للتحوّل الرقمي في القطاع المالي، ولم يعُد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، بل أصبح اليوم الركيزة الأساسية، التي تُبنى عليها منظومات الخدمات المالية الحديثة.

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
دبي
الإمارات
التكنولوجيا المالية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
قرويون هنود ينتظرون إخلاءهم في أعقاب قصف مدفعي قرب سريناغار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات جديدة
10 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري بمنطقة بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: آلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة عبر «شركات خاصة»
10 مايو 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملات «حوثية» ممنهجة للزج بالشباب في جبهات القتال
10 مايو 2025
البابا ليو الرابع عشر خلال القداس
الأخبار العالمية
البابا ليو الرابع عشر يرأس أول قداس له في الفاتيكان
10 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©