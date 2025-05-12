«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن إبرام شراكة مع علامة هيلتون، شركة الضيافة العالمية، لتطوير «والدورف أستوريا ريزيدنسز» في جزيرة ياس، والذي سيكون أول مجمّع سكني يحمل علامة تجارية في الجزيرة، والأول من علامة «والدورف أستوريا» تحديداً في أبوظبي.وبحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، وقع الشراكة كل من جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، ودانيال واكيلينغ، نائب رئيس تطوير المشاريع الفاخرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون.

ويشكل مجمّع «والدورف أستوريا ريزيدنسز» أول ظهور لعلامة الضيافة الفاخرة في أبوظبي، ويقع بمحاذاة ملعب ياس لينكس للجولف، المضمار الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بأسلوب لينكس الحقيقي، والذي يستضيف بطولة أبوظبي للجولف، إحدى فعاليات سلسلة رولكس ضمن جولة موانئ دبي العالمية.

وسيوفر المجمّع مجموعة حصرية من الشقق الفاخرة ووحدات بنتهاوس المجهزة بالمفروشات.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: تسهم شراكتنا مع هيلتون لتقديم علامة «والدورف أستوريا» لأول مرة إلى أبوظبي في إضافة بعداً جديداً لتجربة العيش والاستثمار في واحدة من أبرز الوجهات العالمية، وتتماشى هذه الشراكة مع طموحنا في إرساء ثقافة الضيافة عبر كافة منصات أعمالنا، كما تمكننا من توفير تجارب استثنائية لعملائنا، بالتعاون مع علامة تجارية معروفة عالمياً بإرثها العريق ورقيها.

من جانبه، قال دانيال واكيلينغ، نائب رئيس تطوير المشاريع الفاخرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: يسعدنا التعاون مع مجموعة الدار في هذا المشروع التطويري المتميز في جزيرة ياس، والذي يُمثل انطلاقة علامة «والدورف أستوريا» في أبوظبي، ومحطة مهمة في استراتيجيتنا الرامية لحفز نمو قطاع العقارات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية، ولاسيما في ضوء الطلب الاستثنائي الذي تشهده المنطقة على هذا النوع من العقارات.

وتخطط الدار لإطلاق هذه المساكن الفاخرة للبيع خلال الأسابيع القادمة.