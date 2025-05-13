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«الإمارات للألمنيوم»: إنشاء 50% من أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات

«الإمارات للألمنيوم»: إنشاء 50% من أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات
13 مايو 2025 15:52


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، استكمال أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، وذلك قبل 42 يوماً من الموعد المحدد.
ويتم بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 170 ألف طن سنوياً، بالقرب من المصهر التابع للشركة في الطويلة، وقد تم إنجاز أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في المشروع دون تسجيل أي حوادث تسببت في توقف العمل.
ومن المقرر الانتهاء من تركيب أكبر فرن في دولة الإمارات، بمعدل صهر يبلغ 17 طناً في الساعة، خلال شهر يونيو المقبل.
وستتم إعادة تدوير خردة الألمنيوم في المصنع الجديد، إضافةً إلى الخردة الناتجة عن العمليات الصناعية لإنتاج الألمنيوم «عالي الجودة» ومنخفض الكربون، حيث سيتم تسويقه من قبل الإمارات العالمية للألمنيوم تحت الاسم التجاري «RevivAL». ومن المتوقع أن تتم عمليات الإنتاج، خلال النصف الأول من عام 2026.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر الألمنيوم المعاد تدويره إحدى الركائز النمو الأساسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والقطاع ككل. وسيسهم هذا المشروع في توسيع نطاق إنتاجنا من المعادن منخفضة الكربون لتلبية احتياجات عملائنا المحليين والعالميين المتنامية لهذا النوع من المعدن، كما يشكل إنجاز هذا المشروع خطوة بارزة نحو مبادرة«اصنع في الإمارات»، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

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