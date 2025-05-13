691 شركة كازاخستانية مسجلة بـ «غرفة دبي» بنمو 34.4%



دبي (الاتحاد)

انضمت 247 شركة كازاخستانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، خلال العام 2024، ليصل بذلك إجمالي الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 691 شركة، بنمو 34.4% مقارنة بعدد الشركات النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية 2023، وذلك في مؤشر على تزايد جاذبية دبي للمستثمرين والشركات من كازاخستان.

واستعرضت غرف دبي في مقرها، مقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في دبي وآفاق الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، أمام وفد من شركات كازاخستانية، برئاسة نور سلطان شوكانوف، رئيس المجلس الإقليمي لغرفة رجال الأعمال بمدينة ألماتي في كازاخستان.

وضم الوفد رؤساء تنفيذيين ومديرين لـ 20 شركة كازاخستانية عاملة في مجموعة من القطاعات تشمل، قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تقنية المعلومات وقطاع التعليم.

حضر الاجتماع ممثلو مجموعة من الشركات الإماراتية من قطاعات متنوعة لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم عقد لقاءات أعمال ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من الشركات والمستثمرين من الإمارات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال الاجتماع: إن دبي تزخر بفرص واعدة ومتنوعة في القطاعات الحيوية كافة، وتشكل منصة مثالية للنمو والازدهار للشركات الكازاخستانية والعالمية، حيث توفر بيئة استثمارية تنافسية ومقومات متكاملة تعزز نجاح توسع الشركات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الحرص على تعزيز الشراكات والروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وكازاخستان، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، والالتزم بدعم الشركات والمستثمرين الكازاخستانيين للاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وإبرام شراكات جديدة واعدة، تساهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.

ويأتي الاجتماع في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية خلال العام الماضي 20 مليار درهم بنمو 43% على أساس سنوي.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط الاقتصادية، ودعم نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي وكازاخستان، افتتحت غرفة دبي العالمية، خلال العام 2024 مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة ألماتي في كازاخستان، يعمل على دعم مجتمع الأعمال الكازاخستاني، واستقطاب الشركات والمستثمرين من كازاخستان ودول وسط آسيا إلى دبي.