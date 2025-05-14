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انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب
14 مايو 2025 19:38

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 2 % لتسجل أدنى مستوىاتها في ما يزيد على شهر، وذلك في ظل تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن، مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 % إلى 3188.52 دولار للأوقية «الأونصة»، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 أبريل. وكانت الأسعار قد هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 3174.62 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 3192.80 دولار.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة، أمس الثلاثاء، إنه يتصور نفسه يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول تفاصيل اتفاق تجاري. وأشار ترامب أيضا إلى وجود «اتفاقات محتملة» قيد الإعداد مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 32.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 % إلى 983.42 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 957.65 دولار.

 

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المصدر: وكالات
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