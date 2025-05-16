لجنة تحكيم جوائز «اصنع في الإمارات» تختار الفائزين



أبوظبي (الاتحاد)

اجتمعت لجنة تحكيم الدورة الثالثة من جوائز «اصنع في الإمارات»، لتحديد الفائزين بفئات الجوائز من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الصناعي، تتويجاً لتميزها ودعمها لخطط الدولة الرامية لتعزيز هذا القطاع في دولة الإمارات.

وسيتم تكريم الفائزين في اليوم الافتتاحي للدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتضم لجنة التحكيم مسؤولين حكوميين وخبراء بارزين من القطاعين الصناعي والأكاديمي، ومن أبرزهم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، كما تضم لجنة التحكيم كلاً من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، ونوريناو ساتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يوكوجاوا الشرق الأوسط وأفريقيا، والبروفيسور ستيف ليو، نائب المدير المساعد للأبحاث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وأحمد رحمة المسعود، عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي».

وخلال اجتماع اللجنة حددت الفائزين بفئات الجوائز بعد تقييم كافة مشاركات الترشح من قبل الأفراد والشركات في القطاع الصناعي، للتنافس على تسع فئات للجوائز موزعة على خمسة محاور استراتيجية تشمل التميز في المحتوى الوطني، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب، والحرف التراثية الإماراتية (للأفراد والشركات). كما تتعاون الوزارة مع جامعة كامبريدج كشريك للتقييم الفني بما يضمن عملية تقييم واختيار دقيقة للفائزين.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عضو لجنة التحكيم: تركز دولة الإمارات بتوجيه من القيادة الرشيدة على دور الشباب في التنمية الاقتصادية المستدامة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، ونسعى من خلال هذه الجوائز إلى الاحتفاء بما حققوه من إنجازات متميزة، ودعم الرواد الإماراتيين الذين يساهمون في التقدم الصناعي.

من جانبه قال عمر السويدي: تمثل جوائز «اصنع في الإمارات» انعكاساً لرؤية الدولة التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي للدولة على المستويين المحلي والدولي، والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على استشراف المستقبل والابتكار، حيث اختارت لجنة تحكيم الجوائز أبرز الإنجازات المتميزة التي حققتها الشركات الصناعية ورواد القطاع، من أجل تكريمها خلال الدورة الرابعة من «صنع في الإمارات».