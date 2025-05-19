«اصنع في الإمارات» يكشف عن النموذج التقني لمركبة دوريات الشرطة «ماغنوس»

شهدت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الكشف عن النموذج التقني لمركبة الدوريات الأمنية «ماغنوس»، التي طورتها شركة «إنيرون»، المنصة المتخصصة في حلول التنقل، والتابعة لـ «كينتسوجي القابضة»، وذلك في خطوة مهمة نحو تطوير مركبات دورية وطنية متقدمة تم تصميمها، وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات. وظهرت المركبة «ماغنوس - دورية الشرطة» للمرة الأولى كمفهوم مبتكر في معرض «جيتكس 2024»، ثم في «آيدكس 2025»، لتدخل اليوم مرحلة العرض التقني، ما يمثل تقدماً نوعياً في مجال حلول التنقل السيادي. وتجسد «ماغنوس» جيلاً جديداً من مركبات الدوريات الذكية المصممة للعمليات الأمنية المتقدمة، حيث تتميز بعدد من الخصائص التقنية المتطورة، تشمل نظام دفع هجين - كهربائي يتيح تقليل الانبعاثات وتشغيل المركبة بصمت للمراقبة الميدانية، إضافة إلى إمكانات إطلاق طائرات مسيّرة لدعم العمليات الجوية. كما تتمتع المركبة بقدرات تكتيكية عالية مع تصميم داخلي معياري قابل للتخصيص حسب المهام، إضافة إلى نظام ذكاء اصطناعي مدعوم بوحدات معالجة رسومية (GPU)، يتيح التعرف على الوجوه ولوحات المركبات ورؤية محيطية بزاوية 360 درجة. وقال شون تيو، المدير العام لشركة «كينتسوجي القابضة»: تمثل ماغنوس أكثر من مجرد مركبة، إنها خطوة استراتيجية نحو بناء قدرات وطنية في مجال التنقل، مشيراً إلى العمل من خلال «إنيرون» على تطوير منصات تنقل سيادية تتماشى مع احتياجات الأمن المتطورة في دولة الإمارات. ورأى طارق البناي، نائب رئيس الأنظمة المستقبلية في «إنيرون»، أن «ماغنوس» تُعيد تعريف مفهوم مركبات الدوريات، حيث تعد منصة تقنية تدمج بين التنقل والذكاء الاصطناعي والجاهزية التشغيلية، وتم تصميمها لتلائم سيناريوهات واقعية، وتطويرها بأياد هندسية داخل دولة الإمارات. ويعكس عرض «إنيرون» في «اصنع في الإمارات» التزام الدولة بتعزيز قدراتها في مجال التقنيات الأمنية المتقدمة، وتمكين الابتكار الصناعي من خلال الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية.